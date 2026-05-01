Адміністрація Трампа не заклала кошти на допомогу Україні в бюджет-2027

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік, представленому адміністрацією Дональда Трампа, відсутнє фінансування за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Попри рекордний запит на оборонні витрати у розмірі 1,5 трильйона доларів, один із ключових каналів підтримки ЗСУ залишився без прямого бюджетного фінансування. Про це повідомляє C-SPAN у п’ятницю, 1 травня.

Факт відсутності коштів для України було підтверджено під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил. На пряме запитання сенаторів представники оборонного відомства дали ствердну відповідь, що викликало жваву дискусію в політичних колах.

📢 «Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI», — заявив в.о. фінансового керівника Міністерства війни США Джулс Герст.

💰 Рекордні видатки на фоні скорочень для Києва

Загальний бюджетний запит на оборону вражає своїми масштабами:

  • Сума: близько 1,5 трлн доларів.
  • Динаміка: це на 50% більше за поточний рівень витрат, що є абсолютним історичним рекордом для США.
  • Пріоритети: основна частина коштів спрямована на модернізацію власної армії та стратегічне стримування інших глобальних супротивників.
ℹ️ Що таке програма USAI?

Програма Ukraine Security Assistance Initiative була заснована у 2016 році. Її головна особливість полягає в тому, що Пентагон не передає зброю зі своїх складів, а укладає контракти безпосередньо з виробниками на виготовлення техніки та боєприпасів для України. Це дозволяє забезпечувати ЗСУ новітніми зразками озброєння в довгостроковій перспективі.

Що далі? Роль Конгресу та політичний тиск

Важливо розуміти, що бюджетний запит адміністрації президента — це лише початкова пропозиція.

Право останнього слова: Остаточний розподіл фінансування залишається за Конгресом США. Законодавці мають право самостійно внести правки та повернути фінансування USAI до підсумкового документа.

Остаточну версію бюджету мають затвердити до 1 жовтня, коли в США розпочнеться новий фінансовий рік.

❗що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс найближчим часом залишить свою посаду. За даними ЗМІ, причиною стали розбіжності з Дональдом Трампом щодо подальшої стратегії підтримки України.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про можливе розширення планів щодо скорочення американського військового контингенту в Європі.

