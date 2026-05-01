Адміністрація Трампа не заклала кошти на допомогу Україні в бюджет-2027

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік, представленому адміністрацією Дональда Трампа, відсутнє фінансування за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Попри рекордний запит на оборонні витрати у розмірі 1,5 трильйона доларів, один із ключових каналів підтримки ЗСУ залишився без прямого бюджетного фінансування. Про це повідомляє C-SPAN у п’ятницю, 1 травня.
Факт відсутності коштів для України було підтверджено під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил. На пряме запитання сенаторів представники оборонного відомства дали ствердну відповідь, що викликало жваву дискусію в політичних колах.
📢 «Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI», — заявив в.о. фінансового керівника Міністерства війни США Джулс Герст.
💰 Рекордні видатки на фоні скорочень для Києва
Загальний бюджетний запит на оборону вражає своїми масштабами:
- Сума: близько 1,5 трлн доларів.
- Динаміка: це на 50% більше за поточний рівень витрат, що є абсолютним історичним рекордом для США.
- Пріоритети: основна частина коштів спрямована на модернізацію власної армії та стратегічне стримування інших глобальних супротивників.
ℹ️ Що таке програма USAI?
Програма Ukraine Security Assistance Initiative була заснована у 2016 році. Її головна особливість полягає в тому, що Пентагон не передає зброю зі своїх складів, а укладає контракти безпосередньо з виробниками на виготовлення техніки та боєприпасів для України. Це дозволяє забезпечувати ЗСУ новітніми зразками озброєння в довгостроковій перспективі.
Що далі? Роль Конгресу та політичний тиск
Важливо розуміти, що бюджетний запит адміністрації президента — це лише початкова пропозиція.
Право останнього слова: Остаточний розподіл фінансування залишається за Конгресом США. Законодавці мають право самостійно внести правки та повернути фінансування USAI до підсумкового документа.
Остаточну версію бюджету мають затвердити до 1 жовтня, коли в США розпочнеться новий фінансовий рік.
