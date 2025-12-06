Субота, 6 Грудня, 2025
Єрмака офіційно виключили з РНБО та Ставки

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та Ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідні документи — укази глави держави №901/2025 та №902/2025 — оприлюднені 5 грудня.

📄 У першому указі Зеленський постановив внести зміни до складу РНБО.

📢 «Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 Про склад Ради національної безпеки і оборони України (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака», — зазначено в тексті.

📄 Другий документ стосується виключення посадовця зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

📢 «Відповідно до статті 8 Закону України Про оборону України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача (із наступними змінами) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача А.Єрмака», — йдеться у документі.

☝️ Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак подав заяву про відставку після того, як детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки в керівника Офісу президента. Пізніше Зеленський підписав указ про його звільнення з цієї посади.

За інформацією ЗМІ, колишній голова ОП Андрій Єрмак заявив, що має намір вирушити на фронт і «готовий до будь-яких наслідків». Також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фракція підтримує рішення Зеленського щодо звільнення Єрмака.

