Єрмак зібрався піти на фронт: «мене зганьбили»

Колишній голова ОП Андрій Єрмак заявив, що має намір вирушити на фронт і «готовий до будь-яких наслідків». Про це екскерівник Офісу президента розповів в інтерв’ю The New York Post, зазначивши, що вважає себе «чесною та порядною людиною» та може більше не відповідати на дзвінки.

📢 «Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна та порядна людина. Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року», — заявив він.

Єрмак наголосив, що не хоче створювати проблем для шостого президента України Володимира Зеленського та підкреслив відсутність підтримки «від тих, хто знає правду».

📢 «Я не хочу створювати проблеми для Зеленського – я йду на фронт. Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене, і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду», — сказав він.

У якому саме підрозділі ексчиновник планує служити та коли вирушить на фронт — він не уточнив. Після коментаря журналістам Єрмак перестав виходити на зв’язок

Нагадаємо, зранку 28 листопада слідчі НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака. Офіційна причина слідчих дій не розголошується, але ЗМІ припускали можливий зв’язок зі справою про корупцію в «Енергоатомі». У цей же день шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення з посади керівника Офісу президента.

Також 28 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фракція підтримує рішення Володимира Зеленського щодо звільнення Єрмака. В межах обшуків у керівника ОП Андрія Єрмака нікому не вручали підозру.