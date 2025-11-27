Четвер, 27 Листопада, 2025
“єЯсла” та “єСадок”: деталі нових державних програм підтримки

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Фото голова партії Слуга Народу Олена Шуляк

Держава запроваджує нові програми для підтримки родин із маленькими дітьми – “єЯсла” та “єСадок”. Подробиці розповіли в партії “Слуга Народу”.

“єЯсла”, як пояснюють у політичній силі, розраховані на дітей віком від 1 до 3 років. Право на допомогу матиме один із батьків, який доглядав дитину та повернувся на роботу на повний робочий день, – йому держава виплачуватиме щомісячну допомогу в розмірі 8 тис. грн. На ці кошти батьки можуть профінансувати послуги няні, приватного дитсадка або персонального асистента для дітей з особливими потребами. Стартує ця програма з наступного 2026 року.

Програма “єСадок” запрацює з 2028 року. В її межах передбачена щомісячна виплата на дитину від 3 до 6 років, яку фінансуватимуть місцеві бюджети. Надаватимуть її в тому випадку, якщо мати чи інший законний представник працюватимуть повний робочий день. Виплати припиняються, щойно дитина зараховується до дитсадка або досягає граничного віку. Йдеться про 8 тис. грн на кожну дитину.

“Держава за ініціативи Президента України Володимира Зеленського продовжує формувати комплексну систему підтримки дитини, яка охоплюватиме кожний етап: від вагітності, народження та навіть до школи. Українська влада прагне створити таке середовище турботи, де народження та виховання дитини стає не викликом для сімейного бюджету, а справжньою радістю для родини”, – заявляла свого часу очільниця партії “Слуга Народу” та народний депутат Олена Шуляк, додаючи, що “єЯсла” та “єСадок” є частиною цієї комплексної системи підтримки.

У партії нагадують, що з наступного року водночас зросте розмір низки виплат на підтримку родин із маленькими дітьми. Мова йде про допологову допомогу для незастрахованих жінок, яка становитиме 7 тис. грн на одну дитину; про підвищення одноразової виплати при народженні малюка – 50 тис. грн; про допомогу для догляду за малюком до одного року – 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10,5 тис. грн.

