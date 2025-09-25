ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оприлюднив новий економічний звіт, у якому знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік. Замість очікуваних раніше 3,3% банк прогнозує лише 2,5%. Водночас на 2026 рік оцінка зберігається на рівні 5,0%, але лише за умови завершення війни росії проти України.

📢 «Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році на тлі високої невизначеності, пов’язаної з війною росії проти країни», – йдеться у звіті ЄБРР.

Для порівняння, у регіонах діяльності банку прогнозується загальне економічне зростання цього року на рівні 3,1%. У 2026-му воно може пришвидшитися до 3,3%, тоді як попередні оцінки становили 3,0% та 3,4% відповідно.

У ЄБРР підкреслюють, що перспективи української економіки значною мірою залежать від перебігу війни, стабільності енергосистеми та обсягів міжнародної підтримки. Також там звертають увагу на політику уряду.

📢 «Уряд залишається відданим макроекономічній дисципліні та структурним реформам, прагнучи мобілізувати державні доходи, збільшити інвестиції, покращити управління державними підприємствами та зміцнити стійкість фінансового сектору», – зазначають у банку.

За даними звіту, у першому кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 0,9% у річному вимірі завдяки внутрішньому споживанню та інвестиціям у критично важливу інфраструктуру. Однак дефіцит робочої сили, руйнування енергетичних об’єктів та обмежений експорт агропродукції залишаються ключовими факторами, що стримують розвиток.

Рівень безробіття у країні знизився до 12% – це мінімум з початку повномасштабної війни. Попри це, бізнесу все ще складно знаходити працівників через мобілізацію та значний рівень еміграції.

Значним викликом для економіки став і дефіцит поточного рахунку, який за перші сім місяців року зріс майже на 50%. Це пояснюється зростанням імпорту військової та енергетичної продукції на тлі ослабленого експорту. За прогнозами, дефіцит бюджету у 2025 році може сягнути 22% ВВП. При цьому зовнішня фінансова підтримка очікується на рівні близько $40 млрд, переважно від Євросоюзу, країн G7 (через доходи від заморожених російських активів) та МВФ.

Інфляція

Щодо інфляції, ЄБРР прогнозує її поступове зниження, хоча вона залишається високою. Ціни зростають через дорожчі продукти харчування, комунальні послуги та збільшення реальної заробітної плати. У травні 2025 року інфляція становила 15,9%, а в серпні знизилася до 13,2%.

Національний банк України з березня утримує облікову ставку на рівні 15,5%, щоб стримати ціновий тиск. При цьому валютні резерви у серпні сягнули $46 млрд, що покриває приблизно 5,5 місяців імпорту та допомагає зберігати стабільність гривні.

☝️ Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року український ВВП зріс на 0,2% порівняно з попереднім кварталом та на 0,8% у річному вимірі. При цьому НБУ вже втретє у 2025 році погіршив власний прогноз економічного зростання – з 3,6% до 2,1%. Очікуваний рівень інфляції також підвищено до 9,7% замість 8,7%.

👉 Також раніше було повідомлено, що у серпні міжнародні резерви України помітно збільшилися, і станом на 1 вересня вони сягнули $46 млрд 32 млн. Це на 7% більше, ніж у липні, що дорівнює зростанню більш ніж на $3 млрд.