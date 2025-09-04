Міжнародні резерви України у серпні зросли на понад $3 млрд – НБУ

Четвер, 4 Вересня, 2025
Денис Молотов
У серпні міжнародні резерви України помітно збільшилися, і станом на 1 вересня вони сягнули $46 млрд 32 млн. Це на 7% більше, ніж у липні, що дорівнює зростанню більш ніж на $3 млрд. Про це у четвер, 4 вересня, поінформував Національний банк України (НБУ).

Регулятор пояснив, що позитивна динаміка зумовлена двома ключовими чинниками: вагомими надходженнями від міжнародних партнерів та скороченням обсягів чистого продажу іноземної валюти Нацбанком на міжбанківському ринку.

💰 За даними НБУ, у серпні на валютні рахунки уряду надійшло $6,165 млрд. З них:
  • $4,7 млрд – у межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 ERA від Європейського Союзу;
  • $1,06 млрд – через механізми Світового банку;
  • $395 млн – від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас держава здійснила виплати за зовнішніми зобов’язаннями. На обслуговування та погашення державного боргу у валюті у серпні було спрямовано майже $620 млн. Крім того, Україна здійснила платежі на користь Міжнародного валютного фонду у розмірі $427 млн.

🏦 Окремо зазначається, що Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку близько $2,7 млрд з резервів. Це на 22% менше, ніж у липні 2025 року.

Також позитивний вплив мала переоцінка вартості фінансових інструментів, що принесла додатково $577 млн.

За розрахунками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів достатній для покриття майбутнього імпорту на 5 місяців.

📢 «Таким чином резерви України знову наблизилися до рекордного рівня», – йдеться у повідомленні.

☝️ Нагадаємо, у травні 2025 року міжнародні резерви сягнули історичного максимуму у $46,68 млрд. Водночас на початку серпня Нацбанк повідомляв про їх зниження на $2 млрд, що пояснювалося виплатами за державним боргом і валютними інтервенціями.

