Японська корпорація Sony повністю згорнула діяльність на росії

Японська транснаціональна корпорація Sony остаточно вийшла з російського ринку, завершивши діяльність свого місцевого підрозділу. Згідно з даними ЄДРЮЛ, компанія «Соні Мобайл Комюнікейшнз рус» була ліквідована 11 серпня, а за кілька днів до цього відзначила 18 років з моменту створення. Про факт закриття повідомило видання The Moscow Times.

Процедура ліквідації тривала майже рік

Документи до Федеральної податкової служби росії подали ще 10 жовтня 2024 року. Цікаво, що спроба закрити підрозділ робилася і раніше — у 2023 році, проте тоді регулятор відмовив у погодженні.

В останні роки перед виходом із країни російська «дочка» корпорації займалася розпродажем залишків продукції та надавала сервісну підтримку пристроїв.

Рішення залишити російський ринок було ухвалене після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Sony стала однією з перших великих компаній, які підтримали західні санкції.

У березні 2022 року корпорація зупинила постачання ігрових консолей та припинила роботу PlayStation Store. Тоді ж було перераховано $2 млн на допомогу українцям, які постраждали від війни, через ООН та організацію Save the Children. У цей же період Sony Pictures Entertainment оголосила про скасування показів своїх фільмів у кінотеатрах рф.

Поступово корпорація закривала всі напрямки бізнесу на росії. У вересні 2022 року завершила роботу Sony Music: закордонні музичні каталоги прибрали зі стримінгових платформ, а місцевий офіс став незалежним лейблом Kiss Koala, який пізніше перейменували на Koala Music. У лютому 2024 року Sony почала закривати фірмові магазини через повне припинення поставок, остаточно завершивши цей процес влітку.

До початку війни бізнес корпорації у рф залишався прибутковим. Однак після початку процедури виходу фінансові показники різко погіршилися: у 2022 році підрозділ зафіксував чистий збиток 1,43 млрд рублів, у 2023-му — 530,2 млн рублів. Попри це, торік компанії вдалося вийти на прибуток у розмірі 111,7 млн рублів, але виторг впав приблизно на 76%. Основними джерелами доходів залишалися гарантійне обслуговування та адміністративна підтримка.

Закриття підрозділу «Соні Мобайл Комюнікейшнз Рус» стало фінальною крапкою присутності бренду на російському ринку.

☝️ Нагадаємо, російський бізнесмен і скандальний релігійний діяч Герман Стерлігов заявив про намір відкрити так званий «невольничий ринок»