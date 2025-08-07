Російський бізнесмен і скандальний релігійний діяч Герман Стерлігов заявив про намір відкрити так званий «невольничий ринок» під час Великої ремісничої виставки, яка має пройти 29-30 серпня у його приватному поселенні — Слободі Стерлігових. Відповідне повідомлення з’явилося у його Telegram-каналі. Чисельні ЗМІ вже називають це ніяк інакше, як «ринок рабів на росії».

📢 «Невольничий ринок у Слободі братів Стерлігових почне свою роботу 29-30 серпня… російські невольники й російські невольниці для російських землевласників!» — написав він, коментуючи запуск ініціативи як “радикальне рішення кадрової проблеми”.

🔍 Що стоїть за «ринком рабів»

Формально, йдеться про своєрідну біржу праці, де учасники зможуть пропонувати свої послуги або шукати працівників. Учасникам рекомендують завчасно підготувати таблички з написами на кшталт:

«Шукаю роботу. Різнороб. Тамбовська область»;

«Потрібен пастух. Курська область».

При цьому організатори залишають за собою право відмовити в участі без пояснення причин — що вже породило звинувачення у вибірковості, дискримінації й приниженні людської гідності.

💡 Реакція російського народонаселення: скандал, обурення і питання до законності

Назва ініціативи викликала вибух критики з боку так званих російських «правозахисників» та так званих «громадських активістів». Хоча формально захід позиціонується як «традиційний ярмарок вакансій», вживання термінів «невольник» та «невольниця» прямо асоціюється з рабством і порушенням міжнародних конвенцій з прав людини в цивілізованих державах.

Крім того, «законодавство» рф прямо забороняє торгівлю людьми та працю в умовах примусу, а використання термінів, що натякають на підлеглість або позбавлення волі, може мати кримінальні наслідки.

📢 Сам же скрєпно-російський діяч обурився: «Сьогодні мене знову хором обмовили найбільші російські ЗМІ. Що відбувається? Навіщо все це? Заголовки, що кричать про те, що, мовляв “Герман Стерлігов оголосив про відкриття ринку рабів”. При цьому дають посилання на мій Телеграм-канал, де немає жодного слова про рабів! Там про “невільничий ринок”. Про таких, як ви невольників-працівників».

💸 Бізнес під прикриттям «відродження традицій»

Стерлігов неодноразово заявляв про фінансові труднощі. У липні він звертався до держави по допомогу, обурюючись, що його досі вважають мільярдером, хоча, за його словами, «немає грошей навіть на базові потреби». Він пояснював це тим, що доходи від фермерських проєктів йдуть на підтримку культурних ініціатив — зокрема, перевидання стародруків.

📜 Сімейні скандали і релігійні крайнощі

Стерлігов відомий своїми ексцентричними релігійними поглядами — він називає себе «нехрещеним православним» та вважає всі гілки християнства — православ’я, католицизм і протестантизм — «єретичними». У квітні 2024 року він вигнав зі Слободи дружину, дочку та двох синів, позбавивши їх спадщини через «зраду віри».

📝 Скандальна історія кадрових оголошень

Це не перший випадок, коли Стерлігов привертає увагу зневажливим ставленням до людей. У 2018 році він шукав собі «гарненьку, слухняну й без косметики» секретарку на вахтову роботу. До розгляду не допускалися заміжні, розлучені та жінки з дітьми. Головна вимога — «робити те, що скажу».

⚖️ На тлі цього — справжні кримінальні справи за рабську працю

Усе це відбувається на тлі реальних кримінальних справ у рф. Нещодавно у Володимирській області було затримано депутата від «єдиної росії» за використання рабської праці й викрадення мільйона рублів у російського військового.