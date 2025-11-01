Субота, 1 Листопада, 2025
Денис Молотов
Денис Молотов
ГУР підірвало стратегічний нафтопровід “Кольцевой” під москвою

31 жовтня 2025 року, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, було виведено з ладу стратегічний нафтопродуктопровід «Кольцевой», який забезпечував російські війська пальним для ведення війни проти України. Про вибухову подію повідомило ГУР МОУ в суботу, 1 листопада.

Місце події розташоване на території Раменського району московської області, де проходить один із ключових сегментів трубопроводу.

ГУР підірвало стратегічний нафтопровід “Кольцевой” під москвою 🔥 За інформацією ГУР, ані антидронова сітка, ані охорона об’єкта не змогли запобігти вибухам. Усі три нитки трубопроводу, якими транспортували бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо, вибухнули одночасно, що зробило об’єкт повністю непрацездатним.

Після інциденту російська сторона терміново направила на місце вибуху спецслужби та ремонтні бригади, однак відновлення постачання пального потребуватиме значного часу.

ГУР підкреслює, що це — чергова успішна операція української розвідки на території рф, яка завдала серйозного удару по військових можливостях агресора і водночас — по його економіці.

📊 Для довідки:

Магістральний нафтопродуктопровід «Кольцевой» має протяжність близько 400 кілометрів. Він транспортував пальне з Рязанського, Нижньогородського та московського нафтопереробних заводів, забезпечуючи щорічне перекачування:

  • до 3 млн тонн авіаційного пального;
  • до 2,8 млн тонн дизелю;
  • до 1,6 млн тонн бензину.

☝️ Як зазначав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, удари українських сил по військових і промислових об’єктах рф мають більший ефект, ніж санкції.

📢 «Насправді, наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямою дією набагато більших збитків для рф, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу», — наголошував Буданов.

  • Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня на росії були уражені нафтопереробні заводи в Ульяновській області та Марій Ел. А також газопереробний завод у Ставропольському краї.
  • Також українські військові в ніч проти 19 жовтня здійснили успішні удари по двох стратегічних об’єктах на російській федерації — Новокуйбишевському нафтопереробному заводу (НПЗ) в Самарській області та Оренбурзькому газопереробному заводу (ГПЗ).
