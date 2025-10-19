Неділя, 19 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Генштаб підтвердив ураження НПЗ і ГПЗ на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Генштаб підтвердив ураження НПЗ і ГПЗ на росії

Українські військові в ніч проти 19 жовтня здійснили успішні удари по двох стратегічних об’єктах на російській федерації — Новокуйбишевському нафтопереробному заводу (НПЗ) в Самарській області та Оренбурзькому газопереробному заводу (ГПЗ). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

☝️ За даними Генштабу, на території Новокуйбишевського НПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Підприємство виробляє понад 20 видів продукції, а щорічний обсяг первинної переробки становить приблизно 4,9 млн тонн нафти.

📢 «За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа», — повідомили в ЗСУ.

Підприємство, як уточнили у штабі, відіграє роль у забезпеченні потреб російської армії. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

🔥 Також підтверджено ураження Оренбурзького газопереробного заводу, де після атаки відбулися вибухи та масштабна пожежа.

📢 «Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших у рф — він здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природного газу і понад 6 млн тонн газового конденсату та нафти щороку. За попередньою інформацією, пошкоджено одну з установок переробки й очищення газу», — уточнили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ і ГПЗ на росії

💥 Крім того, у тимчасово окупованому Бердянську українські сили уражили базу пально-мастильних матеріалів. Є підтвердження вибухів у районі цілі та пожежі на об’єкті.

Нагадаємо, тієї ж ночі в Оренбурзькій і Самарській областях на росії було зафіксовано серію атак безпілотників, унаслідок яких загорілися стратегічно важливі підприємства. Зокрема, постраждали саме ті об’єкти, що тепер підтверджено українським Генштабом — газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський НПЗ поблизу Самари.

👉 Також нагадаємо, що українські підрозділи Сил оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ) на росії в ніч проти четверга, 16 жовтня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Швеція: Європа має бути готовою до війни з росією

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на Покровському напрямку 22 спроби наступу – Генштаб

ВІЙНА

Зросла кількість шлюбів між громадянами Польщі та України

СУСПІЛЬСТВО

Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України – ISW

ПОДІЇ

Китайські хакери десятиліттями проникали в урядові мережі Британії

ПОЛІТИКА

Геґсет: під керівництвом Дональда Трампа війні в Україні буде покладено край

ВАЖЛИВО

Британія оголосила про масштабне розширення військової підтримки України

ВАЖЛИВО

Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася – ЗМІ

ПОДІЇ

128 бойових зіткнень на фронті: авіація та артилерія знищили сім районів скупчення ворога

ВІЙНА

Асистивні технології для людей з порушенням слуху: Луганська ОВА обговорила впровадження інклюзивних рішень

ЛУГАНЩИНА

Очільник Луганщини передав бійцям Національної гвардії дрони та техніку на 14 мільйонів

ЛУГАНЩИНА

путін попередив Трампа: Tomahawk нашкодять відносинам

ПОЛІТИКА

123 бойові зіткнення на фронті за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Делегація України вирушила до США для переговорів у Вашингтоні

ВАЖЛИВО

146 бойових зіткнень за добу: ворог Генштаб розповів про найгарячіші напрямки на фронті

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"