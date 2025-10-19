Генштаб підтвердив ураження НПЗ і ГПЗ на росії

Українські військові в ніч проти 19 жовтня здійснили успішні удари по двох стратегічних об’єктах на російській федерації — Новокуйбишевському нафтопереробному заводу (НПЗ) в Самарській області та Оренбурзькому газопереробному заводу (ГПЗ). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

☝️ За даними Генштабу, на території Новокуйбишевського НПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Підприємство виробляє понад 20 видів продукції, а щорічний обсяг первинної переробки становить приблизно 4,9 млн тонн нафти.

📢 «За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа», — повідомили в ЗСУ.

Підприємство, як уточнили у штабі, відіграє роль у забезпеченні потреб російської армії. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

1 з 5

🔥 Також підтверджено ураження Оренбурзького газопереробного заводу, де після атаки відбулися вибухи та масштабна пожежа.

📢 «Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших у рф — він здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природного газу і понад 6 млн тонн газового конденсату та нафти щороку. За попередньою інформацією, пошкоджено одну з установок переробки й очищення газу», — уточнили у Генштабі.

💥 Крім того, у тимчасово окупованому Бердянську українські сили уражили базу пально-мастильних матеріалів. Є підтвердження вибухів у районі цілі та пожежі на об’єкті.

1 з 5

Нагадаємо, тієї ж ночі в Оренбурзькій і Самарській областях на росії було зафіксовано серію атак безпілотників, унаслідок яких загорілися стратегічно важливі підприємства. Зокрема, постраждали саме ті об’єкти, що тепер підтверджено українським Генштабом — газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський НПЗ поблизу Самари.

👉 Також нагадаємо, що українські підрозділи Сил оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ) на росії в ніч проти четверга, 16 жовтня.