Грошову підтримку отримали ще 53 мешканці Рубіжанської громади
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Рубіжанській міській територіальній громаді продовжують надавати грошову допомогу мешканцям у межах подальшої соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в четвер, 26 березня.

📊 Цього разу виплати надано 53 жителям Рубіжанської громади. Зокрема:

  • трьом учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виплачено 30 тис. грн;
  • одній особі у зв’язку з народженням дитини — 20 тис. грн;
  • 49 мешканцям, які потребують лікування, спрямовано 275 тис. грн.
📈 Допомога з початку року

Від початку 2026 року за програмою «Громада – підтримка для кожного» одноразову грошову допомогу вже отримали 172 громадянина. Загальна сума виплат становить 1 млн 074 тис. грн.

⚠️ Питання переселенців

У мешканців Рубіжанської громади, які наразі є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), виникають питання щодо:

  • виплати державних соціальних допомог сім’ям з дітьми;
  • призначення пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги в опалювальний період;
  • отримання гуманітарної допомоги.
📞 Як отримати консультацію

Для оперативного вирішення соціальних питань за кожною областю України закріплено відповідального працівника управління соціального захисту населення Рубіжанської міської військової адміністрації.

Мешканці громади можуть звернутися до фахівців управління соціального захисту населення міста Рубіжне.

📎 Додаткова інформація та контакти за 👉 посиланням.

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 26.03.2026

💶 Також нагадаємо, раніше була надана грошова допомога оборонцям із Новоайдарської громади Луганської області. Фінансову підтримку отримали десять людей.

