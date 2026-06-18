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Нічна атака балістикою на столицю України

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака балістикою на столицю України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У ніч на 18 червня в низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росією балістичного озброєння. В Києві пролунали вибухи. Про це офіційно повідомили КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

Військова адміністрація та екстрені служби оперативно звернулися до мешканців міста. Влада закликала громадян негайно перейти до безпечних місць і перебувати там до відбою.

Похвилинна хронологія ракетної небезпеки та вибухів у столиці

Нічна атака супроводжувалася повторними пусками з території російської федерації. Ворог намагався заплутати українські системи протиповітряної оборони зміною траєкторії польоту.

Розвиток подій у повітряному просторі країни протягом ночі:
  • о 00:58 — військові офіційно оголосили відбій першої ракетної небезпеки для регіонів;
  • о 01:22 — через нові фіксації пусків військові знову оголосили ракетну небезпеку;
  • після оголошення — в ПС повідомили про балістичні ракети, що летіли в напрямку столиці та Полтавщину;
  • о 01:24 — безпосередньо в Києві пролунала серія потужних вибухів.

У місті розпочалася бойова робота підрозділів ППО. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих на землі наразі детально з’ясовується профільними службами.

Статистика ворожих повітряних атак за минулу добу

Інтенсивність російських повітряних ударів по території України залишається на надзвичайно високому рівні. Окупанти комбінують використання важких ракет із масованими нальотами безпілотників-камікадзе.

Минулої доби російські сили запустили дві балістичні ракети Іскандер-М та 132 ударних дрони типу «Shahed». Українські військові продемонстрували високу ефективність у відбитті цього нападу.

Результати оборонних дій Повітряних сил ЗСУ:
  • за даними ранкового звіту Повітряних сил ЗСУ, українським силам оборони вдалося знешкодити 114 безпілотників. Більшість дронів-камікадзе було знищено мобільними вогневими групами та засобами РЕБ;
  • протидія балістичним ракетам здійснювалася за допомогою сучасних зенітно-ракетних комплексів.

Громадянам наполегливо рекомендують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди користуватися сертифікованими укриттями під час ракетних загроз.

👉 Також нагадаємо, що за минулу добу на фронті відбулося 259 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському та Гуляйпільському напрямках, завдавши також 76 авіаударів і застосувавши майже 10 тисяч дронів-камікадзе

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