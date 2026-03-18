Оборонці з Луганщини отримали фінансову підтримку

Була надана грошова допомога оборонцям із Новоайдарської громади Луганської області. Фінансову підтримку отримали десять людей. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) в середу, 18 березня.

☝️ У березні відповідні виплати нарахували десятьом жителям громади, а загальна сума фінансової допомоги склала 100 тисяч гривень.

Серед отримувачів — дев’ятеро військовослужбовців, а також одна особа з інвалідністю, яка постраждала внаслідок бойових дій.

Зазначається, що кошти надаються в межах спеціальної програми соціальної підтримки. Йдеться про Комплексну програму соціальної підтримки учасників бойових дій та членів їхніх сімей Новоайдарської громади. Вона реалізується у зв’язку з повномасштабною агресією росія проти України упродовж 2026–2027 років.

Програма передбачає фінансову підтримку осіб, які брали участь у захисті держави, а також членів їхніх родин.

📢 У громаді наголошують, що прийом заяв на отримання допомоги триватиме до 1 грудня поточного року.

📲 Для отримання додаткової інформації мешканці можуть звернутися за телефоном: 095 879 13 55.