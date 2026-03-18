Оборонці з Луганщини отримали фінансову підтримку

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 18.03.2026

Була надана грошова допомога оборонцям із Новоайдарської громади Луганської області. Фінансову підтримку отримали десять людей. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) в середу, 18 березня.

☝️ У березні відповідні виплати нарахували десятьом жителям громади, а загальна сума фінансової допомоги склала 100 тисяч гривень.

Серед отримувачів — дев’ятеро військовослужбовців, а також одна особа з інвалідністю, яка постраждала внаслідок бойових дій.

Зазначається, що кошти надаються в межах спеціальної програми соціальної підтримки. Йдеться про Комплексну програму соціальної підтримки учасників бойових дій та членів їхніх сімей Новоайдарської громади. Вона реалізується у зв’язку з повномасштабною агресією росія проти України упродовж 2026–2027 років.

Програма передбачає фінансову підтримку осіб, які брали участь у захисті держави, а також членів їхніх родин.

📢 У громаді наголошують, що прийом заяв на отримання допомоги триватиме до 1 грудня поточного року.

📲 Для отримання додаткової інформації мешканці можуть звернутися за телефоном: 095 879 13 55.

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 18.03.2026
  • Також нагадаємо, що допомога від Лисичанської громади у 2026 році вже перевищила 1,2 млн гривень, які спрямували на підтримку мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

МЕА готує масштабний продаж нафти зі стратегічних запасів

ВАЖЛИВО

Лисичанська громада виплатила понад 1,2 млн грн допомоги жителям

ЛУГАНЩИНА

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка

КРИМІНАЛ

Чехія виступила проти участі росії у Венеціанському бієнале

ПОДІЇ

Що таке фашизм: історія ідеології, її ознаки та сучасні політичні суперечки

ЕКСКЛЮЗИВ

Стівен Пайфер: події навколо Ірану створюють нові виклики для України

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

ВАЖЛИВО

Дрон рф атакував рейсовий автобус на Харківщині

ВІЙНА

Трамп заявив, що путін, ймовірно, допомагає Ірану

ВАЖЛИВО

Авіаудар по Краматорську: постраждали восьмеро людей

ВАЖЛИВО

В Україні планують нову програму підтримки для 13 мільйонів громадян

ВАЖЛИВО

В Ірані вважають всю територію України «законною ціллю»

ВАЖЛИВО

СБУ блокує ІПСО росії проти нацменшин в Україні

ВАЖЛИВО

На фронті вже зафіксовано 45 атак, ворог найактивніше діє на Гуляйпільському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

рф вдарила дроном по ТЦК у Сумах: є постраждалі

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

