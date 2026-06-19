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В МЗС України відреагували на позбавлення ордена Білого Орла Зеленського

Денис Молотов
Денис Молотов
МЗС України поверне орден Білого Орла Зеленського до Польщі
Фото з офіційних ресурсів / очільник МЗС України Андрій Сибіга / Facebook / 19.06.2026

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив шостого українського президента В.О. Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Про це він офіційно повідомив у п’ятницю, 19 червня.

Польський лідер зауважив, що це рішення обумовлене героїзацією УПА в Україні. Водночас він запевнив, що цей крок не спрямований проти українського народу і не змінює стратегічного напрямку польської безпекової політики щодо підтримки нашої держави.

На подію оперативно відреагували в МЗС України, де очільник зовнішньополітичного відомства виступив із розлогою офіційною заявою. Українська дипломатія назвала дії Варшави безрозсудними та контрпродуктивними.

Офіційна позиція МЗС та демарш із поверненням нагороди

📢 «Рішення позбавити Президента України ордену Білого орла — це стратегічна помилка Президента Польщі, від якої виграє лише москва», — наголосив очільник українського дипломатичного відомства. Київ висловив глибокий жаль через деструктивні дії польського політикуму.

Українська сторона вважає, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави. На тлі таких безрозсудних дій керівник МЗС ухвалив рішення про особистий дипломатичний демарш.

Він заявив, що не бачить можливості зберігати надану в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». Очільник міністерства підкреслив, що невдовзі офіційно поверне його Польщі.

📢 «На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». Невдовзі поверну його Польщі», – йдеться у повідомленні.

Справа не в орденах, а в ставленні, адже Україна завжди виступала за підхід взаємної поваги навіть під час обговорення проблемних тем.

📢 «Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги — навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними. «Погоджуємося не погоджуватися» як-то кажуть», – зазначив Сибіга.

Стан історичного діалогу та заклики до розсудливості

У міністерстві нагадали, що Київ ніколи не прагнув цього конфлікту. Натомість протягом останнього півтора року українські фахівці активно працювали над врегулюванням суперечностей, повною деполітизацією історичних питань та розблокуванням пошуково-ексгумаційних робіт.

Україна багато чого досягла на цьому шляху, і просто зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, про які просили поляки. На тлі всього цього нинішнє загострення є контрпродуктивним та не потрібним ані нам, ані полякам.

📢 «Нам шкода, що замість пошуку рішень, польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня», – зазначив очільник МЗС.

Очільник МЗС окремо підкреслив, що жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію. В Україні сподіваються, що згодом холодний розум візьме гору і наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між нашими країнами на тлі протидії спільному ворогу в москві.

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