Вівторок, 10 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Греція і Мальта гальмують нові нафтові санкції Євросоюзу

Денис Молотов
Греція і Мальта гальмують нові нафтові санкції Євросоюзу
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Греція та Мальта виступили проти ініціативи Європейської комісії (ЄК) замінити чинну граничну ціну на російську нафту повною забороною послуг із її морського перевезення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

🚢 Опір під час засідання ЄС

За інформацією агентства, саме Афіни та Валлетта стали ключовими опонентами цієї пропозиції під час засідання постійних представників країн ЄС, яке відбулося в понеділок.

Обидві країни висловили занепокоєння, що така зміна санкційної моделі може:

  • негативно вплинути на судноплавну галузь, яка є стратегічно важливою для їхніх економік;
  • спричинити коливання або зростання цін на енергоносії.

Крім того, Греція та Мальта звернулися до Єврокомісії із запитом надати додаткові роз’яснення щодо можливих санкцій проти іноземних портів, які беруть участь в операціях із російською нафтою.

🛢️ Що пропонує Єврокомісія

Раніше Bloomberg повідомляв, що Єврокомісія в межах 20-го пакета санкцій проти росії розглядає можливість:

  • відмовитися від механізму «стелі цін»;
  • запровадити повну заборону морського транспортування російської сирої нафти, включно з наданням супутніх послуг.
📑 Новий пакет санкцій

У п’ятницю Єврокомісія офіційно презентувала проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти рф, який охоплює:

  • енергетичний сектор;
  • фінансові послуги;
  • торгівлю.

У частині енергетики документ передбачає повну заборону морських послуг для транспортування російської нафти.

Раніше також повідомлялося, що в Євросоюзі обговорюють можливість фактичної блокади російського танкерного флоту, який використовується для експорту нафти в обхід санкцій.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генштаб оновив карту: 152 бої, третина з них на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ВІЙНА

“Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто”: експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії

ПОДІЇ

Умєров повідомив перші результати чергових переговорів в ОАЕ

ВАЖЛИВО

Через удари рф енергосистема України працює в обмеженому режимі

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив 74 атаки на фронті, активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На фронті 312 боїв, Покровський та Костянтинівський напрямки найгарячіші: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Повідомлено про наслідки російського удару по Кіровоградщині

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 283 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,2 тис. дронів

ВІЙНА

ЄС готує повну заборону морських послуг для російських нафтових танкерів

ПОЛІТИКА

Рада ЄС погодила правову базу для кредиту Україні на €90 млрд

ЕКОНОМІКА

Зеленський озвучив дані про втрати ЗСУ у війні з рф

ВЛАДА

Французи таємно вели переговори на росії – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Дрони рф вбили людину в Новгороді-Сіверському: є поранені та руйнування

ВІЙНА

БпЛА рф вдарили по Київщині: палали склади Roshen – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Українські розробники позмагаються за 1,1 млрд доларів від Пентагону: хто став головним конкурентом

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"