Греція і Мальта гальмують нові нафтові санкції Євросоюзу

Греція та Мальта виступили проти ініціативи Європейської комісії (ЄК) замінити чинну граничну ціну на російську нафту повною забороною послуг із її морського перевезення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

🚢 Опір під час засідання ЄС

За інформацією агентства, саме Афіни та Валлетта стали ключовими опонентами цієї пропозиції під час засідання постійних представників країн ЄС, яке відбулося в понеділок.

Обидві країни висловили занепокоєння, що така зміна санкційної моделі може:

негативно вплинути на судноплавну галузь , яка є стратегічно важливою для їхніх економік;

, яка є стратегічно важливою для їхніх економік; спричинити коливання або зростання цін на енергоносії.

Крім того, Греція та Мальта звернулися до Єврокомісії із запитом надати додаткові роз’яснення щодо можливих санкцій проти іноземних портів, які беруть участь в операціях із російською нафтою.

🛢️ Що пропонує Єврокомісія

Раніше Bloomberg повідомляв, що Єврокомісія в межах 20-го пакета санкцій проти росії розглядає можливість:

відмовитися від механізму «стелі цін » ;

; запровадити повну заборону морського транспортування російської сирої нафти, включно з наданням супутніх послуг.

📑 Новий пакет санкцій

У п’ятницю Єврокомісія офіційно презентувала проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти рф, який охоплює:

енергетичний сектор ;

; фінансові послуги ;

; торгівлю.

У частині енергетики документ передбачає повну заборону морських послуг для транспортування російської нафти.

Раніше також повідомлялося, що в Євросоюзі обговорюють можливість фактичної блокади російського танкерного флоту, який використовується для експорту нафти в обхід санкцій.