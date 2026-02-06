П’ятниця, 6 Лютого, 2026
20-й пакет санкцій ЄС проти рф: тіньовий флот, банки та криптовалюти

Денис Молотов
20-й пакет санкцій ЄС проти рф: тіньовий флот, банки та криптовалюти
Фото ілюстративне: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю, 6 лютого.

📢 «Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. Щодо енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти», — йдеться в заяві.

☝️ У Єврокомісії очікують, що ці заходи ще більше скоротять доходи росії від експорту енергоносіїв і суттєво ускладнять пошук нових покупців російської нафти.

📢 «Оскільки судноплавство є глобальним бізнесом, ми пропонуємо запровадити цю повну заборону в координації з партнерами-однодумцями після рішення G7», — зазначила фон дер Ляєн.

🚢 Тіньовий флот і газові проєкти

У межах санкцій Єврокомісія пропонує додати до списку ще 43 судна тіньового флоту рф. Таким чином їх загальна кількість зросте до 640 одиниць.

Крім того, ЄС планує:

  • ускладнити росії придбання нових танкерів для тіньового флоту;
  • запровадити заборону на технічне обслуговування танкерів для СПГ та криголамів;
  • завдати додаткового удару по проєктах експорту російського газу.

📢 «Це доповнює нашу заборону на імпорт скрапленого газу, узгоджену 19-м пакетом та Регламентом RepowerEU», — наголосили в Єврокомісії.

🏦 Банки та криптовалюти

Другий блок санкцій спрямований на фінансову систему росії та її спроби створювати альтернативні платіжні канали.

📢 «Ми вносимо до списку ще 20 російських регіональних банків і вживатимемо заходів проти криптовалют, компаній та платформ, що уможливлюють обходи санкцій», — заявила фон дер Ляєн.

Також санкції стосуватимуться банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі підсанкційними товарами.

📦 Торгівля та експортні обмеження

Третій блок передбачає нові заборони на експорт та імпорт товарів і послуг на загальну суму понад 360 млн євро — від гуми до тракторів і послуг з кібербезпеки.

Окремо ЄС пропонує:

  • заборонити імпорт металів, хімікатів і критично важливих мінералів ще на 570 млн євро;
  • посилити експортні обмеження на технології та матеріали для виробництва вибухівки;
  • запровадити квоту на аміак для обмеження чинного імпорту.

☝️ Урсула фон дер Ляєн наголосила, що санкції ЄС демонструють ефективність і залишатимуться чинними щонайменше до початку росією серйозних переговорів з Україною щодо справедливого та тривалого миру.

👉 Нагадаємо, раніше ЄС включив росію до «чорного списку» країн із високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму. Також Європарламент остаточно схвалив поступову відмову від російського газу до кінця 2027 року.

