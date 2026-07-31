Оздоровлення дітей з Кремінської громади на Хмельниччині

Діти Кремінської громади продовжують оздоровлення та відпочинок у дитячому таборі Gala Camp, розташованому поблизу Кам’янця-Подільського на Хмельниччині. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА.

Для другої зміни юних мешканців громади підготовлено насичену програму, яка поєднує спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести, командні ігри, тренінги, екскурсії та активний відпочинок на свіжому повітрі.

ℹ️ Умови проживання та заходи безпеки

Особлива увага в таборі приділяється безпеці та комфорту. Відпочинок організовано у заповідній зоні міста Кам′янець-Подільський. Для дітей доступна велика територія готельного комплексу (1,5 га паркова зона), тенісний корт, ресторани та працює висококваліфікований персонал.

Діти проживають у готельних номерах з усіма зручностями на закритій території під відеонаглядом. Для учасників зміни забезпечено збалансоване харчування. Також у закладі діє правило: табір без телефонів.

▶️ Програма розвитку та дозвілля

Програма табору «GALA CAMP» спрямована на психоемоційний та творчий розвиток, спортивні активності, екскурсії, походи, командоутворенні ігри та квести, де кожна дитина може почуватися вільною особистістю.

👉 Також нагадаємо, що група дітей із Луганської області проводить літні канікули у місті Везель у Федеративній Республіці Німеччина. Відпочинок триватиме до 31 липня та став можливим завдяки міжнародній співпраці Луганської обласної державної адміністрації з українськими та німецькими партнерами.