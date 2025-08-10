Неділя, 10 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Генштаб повідомив про звільнення Безсалівки та значні втрати ворога

Денис Молотов
Денис Молотов
Генштаб повідомив про звільнення Безсалівки та значні втрати ворога

Сили оборони України звільнили від російських загарбників село Безсалівка Сумської області та повністю зачистили його територію. Про успішну операцію офіційно повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

До виконання завдання були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. У ході бою українські воїни ліквідували 18 російських окупантів. Підрозділи діяли злагоджено, використовуючи тактичну перевагу, що дозволило швидко взяти контроль над населеним пунктом і ліквідувати залишки сил противника.

За даними Генштабу, лише за минулу добу на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень, і майже третина з них — 43 бої — відбулися на Покровському напрямку. Українські війська продовжують активно стримувати натиск противника, завдаючи йому значних втрат.

Зокрема, протягом останніх 24 годин українські захисники знищили 950 російських окупантів, один танк, 70 артилерійських систем та 140 безпілотних літальних апаратів. Ці втрати суттєво знижують бойові можливості ворога та ускладнюють його спроби наступати на різних ділянках фронту.

Генштаб також спростував інформацію про те, що населений пункт Дачне в Дніпропетровській області нібито перейшов під контроль окупантів. Сили оборони й надалі тримають цей населений пункт, не дозволяючи ворогу просунутися вперед.

❗ Українські підрозділи успішно нищать ворожі сили, руйнують його плани щодо наступу та утримують важливі рубежі. Командування закликає громадян довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені чутки, які можуть грати на руку агресору.

👉 Також нагадаємо, що у Донецькій області ухвалили рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з 19 населених пунктів Лиманської громади.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський висловив вдячність лідерам ЄС за підтримку миру

ВАЖЛИВО

рф та Китай почали спільні морські навчання біля Владивостока

ПОДІЇ

Дрон рф влучив у пасажирський автобус на Херсонщині, багато жертв

ВАЖЛИВО

План для зустрічі Трампа і путіна: безпека України і чіткі «червоні лінії»

ПОЛІТИКА

рф обстріляла авто ДСНС на Дніпропетровщині: загинув рятувальник

ВІЙНА

Відбулось засідання Ради оборони Луганської області – ОВА

ЛУГАНЩИНА

На Луганщині колишня депутатка від проросійської партії вкрала гроші громади

КРИМІНАЛ

Пентагон розглядає повернення озброєнь, призначених Україні – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Apple може впровадити власну пошукову систему на основі ШІ

ТЕХНОЛОГІЇ

Зеленський і Трамп обговорили візит спецпредставника США до путіна

ПОЛІТИКА

На росії відкриють «ринок рабів» для «таких, як вони – невольників»

ПОДІЇ

Суд у Лондоні заморозив активи Костянтина Жеваго за позовом НБУ

КРИМІНАЛ

Ймовірна донька путіна розповіла про еміграцію

СУСПІЛЬСТВО

Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

ЛУГАНЩИНА

Тестування на ВІЛ, боротьба з туберкульозом і гепатитами: звіт Луганської обласної ради

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"