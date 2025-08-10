Генштаб повідомив про звільнення Безсалівки та значні втрати ворога

Сили оборони України звільнили від російських загарбників село Безсалівка Сумської області та повністю зачистили його територію. Про успішну операцію офіційно повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

До виконання завдання були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. У ході бою українські воїни ліквідували 18 російських окупантів. Підрозділи діяли злагоджено, використовуючи тактичну перевагу, що дозволило швидко взяти контроль над населеним пунктом і ліквідувати залишки сил противника.

За даними Генштабу, лише за минулу добу на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень, і майже третина з них — 43 бої — відбулися на Покровському напрямку. Українські війська продовжують активно стримувати натиск противника, завдаючи йому значних втрат.

Зокрема, протягом останніх 24 годин українські захисники знищили 950 російських окупантів, один танк, 70 артилерійських систем та 140 безпілотних літальних апаратів. Ці втрати суттєво знижують бойові можливості ворога та ускладнюють його спроби наступати на різних ділянках фронту.

Генштаб також спростував інформацію про те, що населений пункт Дачне в Дніпропетровській області нібито перейшов під контроль окупантів. Сили оборони й надалі тримають цей населений пункт, не дозволяючи ворогу просунутися вперед.

❗ Українські підрозділи успішно нищать ворожі сили, руйнують його плани щодо наступу та утримують важливі рубежі. Командування закликає громадян довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені чутки, які можуть грати на руку агресору.

👉 Також нагадаємо, що у Донецькій області ухвалили рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з 19 населених пунктів Лиманської громади.