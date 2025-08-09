На Донеччині оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми ще з 19 населених пунктів

У Донецькій області ухвалили рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з 19 населених пунктів Лиманської громади. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін 8 серпня.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Першими евакуацію розпочнуть у селищі Ярова та селах Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове та Яцьківка.

За даними ОВА, у цих населених пунктах зараз проживають 109 дітей.

Евакуаційні заходи пов’язані з високою інтенсивністю бойових дій у регіоні. Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися біля чотирьох населених пунктів Донеччини.

Білозерська громада також залишається однією з територій, звідки родини виїжджають щодня. До початку повномасштабного вторгнення там проживало понад 16 тисяч людей, нині – менш як 9 тисяч.

Місцеві жителі виїжджають переважно через загрозу життю. Так, Наталя, яка разом з 11-річною донькою Поліною та 12-річним котом нещодавно залишила громаду, розповіла, що безпека дитини була головним аргументом для евакуації.

Речі зазвичай надсилають поштою, а самі користуються евакуаційним транспортом, організованим владою у співпраці з волонтерами та благодійними організаціями.

За останні три тижні гуманітарна місія «Проліска» допомогла виїхати близько 2000 людям, серед них 500 – медичним транспортом. Щодня надходить до 200 заявок, найбільше – з Добропілля та сусідніх сіл.

Людей розміщують у шелтерах Павлограда, Дніпра та інших міст, де вони можуть отримати допомогу та визначитися з подальшими планами.

📞 Гаряча лінія Донецької ОВА: 0-800-500-121, +38073-050-01-21

📞 Для тяжкохворих та осіб з інвалідністю: 0-800-332-614, 0-800-888-888

☝️ Нагадаємо, у Херсоні триває евакуація мешканців мікрорайону Корабел. Єдиний автомобільний міст до нього двічі обстрілювали авіабомбами. За шість днів вдалося вивезти понад 1200 людей.