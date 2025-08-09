Субота, 9 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На Донеччині оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми ще з 19 населених пунктів

Денис Молотов
Денис Молотов
На Донеччині оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми ще з 19 населених пунктів

У Донецькій області ухвалили рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з 19 населених пунктів Лиманської громади. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін 8 серпня.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Першими евакуацію розпочнуть у селищі Ярова та селах Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове та Яцьківка.

За даними ОВА, у цих населених пунктах зараз проживають 109 дітей.

Евакуаційні заходи пов’язані з високою інтенсивністю бойових дій у регіоні. Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися біля чотирьох населених пунктів Донеччини.

Білозерська громада також залишається однією з територій, звідки родини виїжджають щодня. До початку повномасштабного вторгнення там проживало понад 16 тисяч людей, нині – менш як 9 тисяч.

Місцеві жителі виїжджають переважно через загрозу життю. Так, Наталя, яка разом з 11-річною донькою Поліною та 12-річним котом нещодавно залишила громаду, розповіла, що безпека дитини була головним аргументом для евакуації.

Речі зазвичай надсилають поштою, а самі користуються евакуаційним транспортом, організованим владою у співпраці з волонтерами та благодійними організаціями.

За останні три тижні гуманітарна місія «Проліска» допомогла виїхати близько 2000 людям, серед них 500 – медичним транспортом. Щодня надходить до 200 заявок, найбільше – з Добропілля та сусідніх сіл.

Людей розміщують у шелтерах Павлограда, Дніпра та інших міст, де вони можуть отримати допомогу та визначитися з подальшими планами.

📞 Гаряча лінія Донецької ОВА: 0-800-500-121, +38073-050-01-21
📞 Для тяжкохворих та осіб з інвалідністю: 0-800-332-614, 0-800-888-888

☝️ Нагадаємо, у Херсоні триває евакуація мешканців мікрорайону Корабел. Єдиний автомобільний міст до нього двічі обстрілювали авіабомбами. За шість днів вдалося вивезти понад 1200 людей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті 147 боїв за добу: найгарячіші точки – карта від Генштабу

ВІЙНА

На фронті відбулося 163 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 атак – Генштаб

ВІЙНА

Нічна атака дронів по Харківщині: поранено чотирьох, серед них дитина

ВІЙНА

За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів застави

ВАЖЛИВО

Колишній «регіонал» став гауляйтером у Міловому на Луганщині

КРИМІНАЛ

Луганщина спрямувала понад 780 млн грн на підтримку Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Україна завищує кількість вивезених до Росії дітей— Путін

СТОПФЕЙК

У Херсоні триває евакуація мешканців з Корабельного району

ВІЙНА

Міжнародні резерви України впали на 4,5% – НБУ

ЕКОНОМІКА

Окупанти розстріляли цивільного під час евакуації на Донеччині

ВАЖЛИВО

Нардепа Кузнєцова та Сергія Гайдая затримано за масштабну корупцію

ВАЖЛИВО

Вибухи в Адлері: українські сили вразили стратегічну інфраструктуру рф

ВАЖЛИВО

Олексій Середа здобув історичне «срібло» на чемпіонаті Cвіту у стрибках з 10-метрової вишки

СПОРТ

На росії відкриють «ринок рабів» для «таких, як вони – невольників»

ПОДІЇ

Спецпосланець Трампа Келлог знову прямує до України – ЗМІ

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"