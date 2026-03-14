ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Генштаб повідомив про серію ударів по інфраструктурі армії рф

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: атака на російський Афіпський НПЗ / Telegram: @exilenova_plus / 14.03.2026

ЗСУ уразили об’єкти рф у ніч на суботу, 14 березня, завдавши ударів по низці підприємств і військових об’єктів на території росії та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

✅ За інформацією військових, під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод, розташований у населеному пункті Афіпський Краснодарського краю на росії.

Генеральний штаб ЗСУ / 14.03.2026

📢 «Уражено нафтопереробний завод Афіпський у населеному пункті Афіпський (Краснодарський край, рф). Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф. Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові завдали удару по інфраструктурі порту «Кавказ» у районі Чушки Краснодарського краю. За даними Генштабу, у результаті атаки зафіксовано пошкодження портових об’єктів.

☝️ У військовому відомстві наголосили, що обидва підприємства залучені до забезпечення російської армії.

📢 «Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії. Масштаби завданих збитків уточнюються», – зазначили у Генштабі.

✅ Також підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника, яка має на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”. Ураження зафіксовано у районі населеного пункту Курортне.

Генеральний штаб ЗСУ / 14.03.2026

Крім того, було атаковано пускову установку комплексу «Іскандер» поблизу Вишневого у тимчасово окупованому Криму. Українські військові також завдали ударів по радіолокаційних станціях противника.

📌 Зокрема, уражено:
  • радіолокаційну станцію «Небо-У» у районі Гвардійського (тимчасово окупований Крим);
  • РЛС у складі зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (тимчасово окупована частина Донецької області).

✅ Під удари також потрапили командно-спостережні пункти противника.

За даними Генштабу, йдеться про:
  • командно-спостережний пункт підрозділу БпЛА у районі Вуглегірська;

    Генеральний штаб ЗСУ / 14.03.2026
  • командно-спостережні пункти у районах Графського та Керменчика на тимчасово окупованій території Донецької області.

📢 «Системне ураження засобів ракетного озброєння, радіолокаційних станцій та пунктів управління противника суттєво знижує його можливості щодо ведення бойових дій та управління військами», – підсумували у Генштабі.

Раніше також повідомлялося, що у суботу українські військові уразили аеродром Майкоп у російській Республіці Адигея.

Крім того, Генштаб уточнив результати удару по стратегічному заводу «Кремній Ел» у Брянську, де було уражено основний виробничий корпус і складські приміщення. За останніми даними, у Брянську загинули вісім людей, ще понад 40 отримали поранення. Здебільшого йдеться про працівників підприємства.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип