Субота, 6 Грудня, 2025
G7 та ЄС розглядають повне блокування транспортування нафти з рф

Денис Молотов
G7 та ЄС розглядають повне блокування транспортування нафти з рф

Євросоюз разом із країнами «Великої сімки» (G7) веде консультації щодо радикального оновлення підходу до санкції проти російської нафти. Reuters, посилаючись на шість джерел, знайомих із проєктом документа, зазначає: замість чинного механізму «цінового порогу» на розгляді опинилася повна заборона на надання будь-яких послуг, пов’язаних із морським транспортуванням нафти з рф.

Цю концепцію мають включити до нового пакета санкційних обмежень, який очікується на початку 2026 року.

Нині західні судноплавні та страхові компанії можуть супроводжувати експорт російської нафти, якщо її вартість не перевищує встановлений «ціновий поріг».

Спершу він становив $60 за барель, а пізніше Євросоюз та Канада знизили межу до $47,6. У таких умовах близько третини російських поставок й досі обслуговуються танкерами країн Заходу — переважно грецькими, а також суднами з Кіпру та Мальти.

Запропоновані санкції мають повністю припинити цю практику. За словами співрозмовників агентства, європейські структури передусім хочуть обговорити ініціативу з представниками G7, перш ніж інтегрувати її в офіційний пакет.

Уже зараз ідея отримала підтримку Великої Британії та США. Водночас остаточна позиція адміністрації Дональда Трампа залежатиме від паралельних переговорів щодо України та загальної стратегії Вашингтона.

За даними аналітиків CREA, у жовтні 38% російського нафтового експорту здійснювали танкери країн G7. Решту обсягів перевозив так званий «тіньовий флот», створений кремлем для обходу західних санкцій проти російської нафти.

Раніше повідомлялося, що, попри збереження колишніх масштабів відвантажень з російських портів, продажі москви дедалі ускладнюються. За інформацією Bloomberg, восени обсяг нафти, що накопичується на танкерах, зріс більш ніж на 20%, а час морського переходу до китайських портів збільшився у півтора раза.

👉 Також нагадаємо, що Албанія допомагає росії збувати нафту, уникаючи міжнародних обмежень. За даними журналістів, російські та лівійські нафтопродукти продовжують надходити на європейський ринок через албанські порти

