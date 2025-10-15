Середа, 15 Жовтня, 2025
Албанія допомагає росії збувати нафту попри санкції – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Албанія допомагає росії збувати нафту попри санкції – ЗМІ

Видання Balkan Insight повідомило 14 жовтня, що Албанія допомагає росії збувати нафту, уникаючи міжнародних обмежень. За даними журналістів, російські та лівійські нафтопродукти продовжують надходити на європейський ринок через албанські порти, використовуючи складні контрабандні схеми, включаючи фіктивні декларації та спеціально переобладнані судна.

📢 «Цього року два судна — “Бесарт” та “Ая Занубья” — були затримані в порту Порто-Романо. Вони задекларували цемент, але на борту виявили 600 тисяч літрів незадекларованого дизельного палива», — зазначає видання.

Розслідування встановило, що порт Порто-Романо регулярно використовується як пункт ввезення санкційних нафтопродуктів із росії та Лівії. Велика частка пального має саме російське походження, тоді як решта надходить із районів, контрольованих лівійськими збройними угрупованнями.

☝️ Албанська поліція утримується від коментарів, однак експерти стверджують, що схеми базуються на фіктивних деклараціях, підроблених документах і хабарях. У схемах фігурують старі судна, зареєстровані на офшорні компанії, серед яких Batimarine Owner Ship.

Для маскування справжнього вантажу контрабандисти подають фіктивні документи й договори про «рибальські рейси» або буксирування. Подібні дії фіксуються і в Чорногорії: за останні роки на албанські території незаконно ввезено понад 1,7 мільйона літрів палива. Організатори схем, Джуджін Кока і Серджіо Сула, нині переховуються.

У 2022 році судно Queen Majeda, що перевозило 2,6 мільйона літрів забороненого пального з лівійського Бенгазі, було затримано в тому ж порту. Слідство встановило, що в Лівії контрабанда нафти є джерелом фінансування для місцевих бойових угруповань. Країна-агресор росія, своєю чергою, залучає свої зв’язки з силами Халіфи Хафтара для організації аналогічних операцій у Середземному морі.

📢 «Маскування під риболовлю залишається популярним серед контрабандистів. Судна переобладнуються для перевезення десятків тисяч літрів палива, яке оформлюють як “обмін на рибу”», — повідомила прокуратура міста Дуррес.

З початку 2022 року там конфісковано понад 750 тисяч літрів контрабандної нафти низької якості, придатної лише для вантажних суден і техніки. Незважаючи на зусилля правоохоронців, незаконний імпорт пального через Порто-Романо та Дуррес триває.

Албанська влада пов’язує ці операції з міжнародною злочинною мережею, що приховує маршрути через офшорні компанії та використання старих суден.

Індія та російський “тіньовий флот”

У матеріалі також зазначається, що Індія адаптується до нових умов енергетичної торгівлі: державна компанія Indian Oil Corp розраховується за російську нафту в юанях за вимогою постачальників. Тим часом світові ціни на нафту зростають на тлі можливого зближення США та Китаю. Інвестори це розцінюють як сигнал до послаблення напруженості між двома енергетичними гігантами.

☝️ Також нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження санкцій проти суден і повітряних суден, що причетні до нелегального транспортування нафти, зброї чи військових для росії.

