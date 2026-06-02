У Києві презентували дослідження практик залучення громадян до процесу реалізації місцевої політики

У Києві відбулось експертне обговорення результатів масштабного дослідження практик залучення жителів до процесу формування та реалізації місцевої політики. Захід, який пройшов 29 травня, організовано в рамках виконання регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2022–2027 роки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Учасники заходу детально проаналізували, як саме змінилися інструменти комунікації в умовах евакуації та релокації управлінських структур.

Законодавча база та процедурний розрив у громадах

На думку організаторів та юридичних експертів, чинне поле країни формує достатньо широку та стійку основу для діалогу. Зокрема, базові орієнтири закладені у законах України «Про місцеве самоврядування», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про публічні консультації».

Водночас аналітики вказали на наявність серйозних системних перешкод:

Процедурний розрив. Головною проблемою залишається суттєвий розрив між теоретичними нормами національного законодавства та реальною повсякденною практикою територіальних громад;

Головною проблемою залишається суттєвий розрив між теоретичними нормами національного законодавства та реальною повсякденною практикою територіальних громад; Трансформація участі. Громадська активність не зникає в умовах кризи, проте вона зазнає докорінної трансформації;

Громадська активність не зникає в умовах кризи, проте вона зазнає докорінної трансформації; Функція контролю. Активне залучення жителів до прийняття рішень залишається єдиним дієвим механізмом забезпечення підзвітності, публічності та узгодження інтересів між владою та суспільством.

Згадане аналітичне дослідження було розроблено фахівцями громадської організації «Асоціація самоорганізації населення» у партнерстві з експертними групами «Громадська ініціатива Луганщини», «Центр політико-правових реформ» та «Асоціація «Відродження та Розвиток». Його офіційну презентацію провів старший експерт Роман Кісленко.

Чотири типи громад та абсолютне лідерство онлайну

За словами доповідача, під час моніторингу фокус було зроблено на детальному аналізі інноваційних практик залучення жителів у процеси формування місцевої політики та практичного впровадження запропонованих моделей у 103 громадах України.

З огляду на безпекову ситуацію та географічне розташування, дослідники чітко виділили чотири специфічні групи територіальних громад: прифронтові громади, деокуповані громади, тилові громади, а також громади “в екзилі” (ті, що тимчасово релоковані з повною втратою фізичного доступу до власної території).

Результати моніторингу виявили беззаперечне лідерство інтернет-технологій у комунікації.

📢 «Одним із найвиразніших результатів є розподіл практик за форматом реалізації. Серед практик, де формат можна визначити однозначно, 85,8% припадає на онлайн-формат, а 12,4% на гібридний. Іншими словами, цифрова участь перестала бути периферійною інновацією і перетворилася на основний канал, через який громади намагаються підтримувати включення жителів у місцеве самоврядування», – підкреслив у своєму звіті Роман Кісленко.

Рекомендації для створення нової системи взаємодії

За підсумками тривалої дискусії експерти сформували пакет рекомендацій для покращення якості врядування. Вони визначили, що для швидкої адаптації громад до кризових умов найкраще підходять прості, неформальні інструменти. Водночас для формування сталої та об’єктивної оцінки дій влади необхідні більш глибокі, інституціоналізовані методи.

Платформенні рішення на базі електронних інструментів, соціальних мереж та спеціалізованих інтернет-систем на поточному етапі можуть ефективно виступати як середньострокові пілотні проєкти.

Проте для створення довгострокового фундаменту нової системи всі наявні форми участі громадськості необхідно в обов’язковому порядку забезпечити процедурою надійної державної ідентифікації користувачів, запровадити регламентований зворотний зв’язок від посадовців та суттєво підсилити юридичну силу фінальних результатів обговорень.

Варто додати, що це експертне обговорення відбулося в рамках реалізації масштабного проєкту «Залучення громадськості Сходу України до відновлення своїх громад: III фаза», який фінансово та методично підтримується Міжнародним фондом «Відродження». Отримані рекомендації будуть направлені до профільних міністерств та військових адміністрацій.

👉 Також нагадаємо, що у місті Бровари Київської області відбувся спеціальний інформаційно-просвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб з Луганщини. Зустріч організували на базі місцевого Координаційного центру, який функціонує при Сватівській міській військовій адміністрації.