Франція та Німеччина закликали до санкцій проти Лукойл

Вівторок, 9 Вересня, 2025
Франція та Німеччина виступили з ініціативою до Європейського Союзу запровадити санкції проти Лукойл та інших учасників ринку, які сприяють росії у продажі нафти. Як повідомляє видання RTBF у понеділок, 8 вересня, цей крок стане частиною 19-го пакету економічних обмежень і має зменшити нафтові доходи кремля, що залишаються ключовим джерелом фінансування війни проти України.

У робочому документі зазначено, що продаж нафти й газу досі є основою надходжень у російський бюджет. Париж і Берлін закликають Євросоюз посилити тиск на компанії та країни, які відіграють центральну роль у реалізації російських енергоресурсів. Серед них окремо вказано Лукойл, який не лише входить до найбільших виробників нафти у рф, але й керує мережею автозаправних станцій у країнах ЄС, зокрема у Бельгії.

☝️ Франція та Німеччина також пропонують звернути увагу на держави, що допомагають обходити чинні санкції. Йдеться про нафтопереробні заводи, які закуповують сировину на росії, а далі перепродають її у Європі під іншою маркою походження.

Окремим пунктом документ рекомендує сконцентруватися на фінансовій системі.👇

Близько 250 невеликих банків на росії, за даними європейських дипломатів, активно беруть участь у схемах, що допомагають утримувати військові зусилля країни. Тому санкційний тиск має посилитися не лише на енергетику, а й на фінансові операції.

Європейська Комісія розробить конкретні пропозиції, які згодом повинні бути узгоджені усіма 27 державами-членами. Остаточне рішення щодо нового пакета очікується після внутрішніх консультацій у Брюсселі.

☝️ Попри те, що Євросоюз офіційно припинив імпорт російської нафти після початку повномасштабного вторгнення, кілька країн, зокрема Угорщина та Словаччина, отримали тимчасові винятки через високу залежність від енергоресурсів рф. Це питання й надалі залишається предметом дискусії серед країн-членів блоку.

Тим часом Сполучені Штати підтвердили готовність ухвалити власні обмежувальні заходи та закликали ЄС до узгодженої дії. Координація санкційних зусиль має стати ще одним важливим елементом спільної стратегії Заходу щодо зниження доходів кремля.

👉 Нагадаємо, країни що входять до складу ОПЕК+, ухвалили рішення збільшити обсяг видобутку нафти з жовтня.

