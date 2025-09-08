Видобуток нафти зросте з жовтня: рішення ОПЕК+

Країни, що входять до складу ОПЕК+, ухвалили рішення збільшити обсяг видобутку нафти з жовтня на 137 тисяч барелів щоденно. Про це повідомляє агентство Reuters.

☝️ У неділю під час онлайн-зустрічі рішення підтримали вісім країн-членів організації. Водночас картель залишає за собою право змінювати свій план у майбутньому: прискорювати темпи збільшення видобутку, тимчасово призупиняти його або навіть повністю скасовувати раніше заявлені наміри. Наступне засідання ОПЕК+ заплановане на 5 жовтня.

Контекст останнього рішення пов’язаний із різними економічними та політичними факторами. Зокрема, Саудівська Аравія прагне вплинути на Казахстан через перевищення узгоджених квот. У той же час Об’єднані Арабські Емірати завершили модернізацію своїх виробничих потужностей, що дозволяє збільшити обсяги видобутку.

👉 Крім того, останні економічні заходи Євросоюзу, зокрема зниження лімітів на російську нафту, створюють додатковий тиск на ринок. Також росія вже зазнала значних втрат від експорту енергоносіїв, зафіксовано падіння доходів на 20% від початку року.

Раніше повідомлялося, що ОПЕК+ ухвалила чергове збільшення добового видобутку нафти у вересні на 547 тисяч барелів порівняно з серпнем.