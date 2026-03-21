Фіцо підтримав Орбана у питанні кредиту ЄС для України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив в майбутньому можливість долучитись до блокування кредиту Європейський Союз у розмірі 90 млрд євро для України. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Aktuality.

Словацький прем’єр підтримав очільника угорського уряду Віктора Орбана, який продовжує систематично блокувати надання кредиту для України на 90 млрд євро. Він аргументує свою позицію зупиненням постачання російської нафти через трубопровід «Дружба».

За словами Фіцо, в майбутньому може скластися ситуація, за якої Братислава приєднається до позиції Угорщини. Остання, своєю чергою, вже довгий час блокує ухвалення цього рішення.

📢 «Віктор Орбан політично правий. Зеленський не може керувати Європейським Союзом», – заявив Роберт Фіцо.

Він також повторив аргументи Будапешта щодо ситуації з постачанням російської нафти через трубопровід «Дружба». Прем’єр Словаччини також зазначив, що припинення його роботи має політичні причини через неприязнь до росії. За його словами, російська нафта нібито могла б «зміцнити енергетичну безпеку» Європи.

Окремо Роберт Фіцо прокоментував свою відмову від поїздки до України на зустріч із Володимиром Зеленським.

📢 «Я не дам водити себе за носа. Ви не можете, пане редакторе, в одному реченні сказати: “Роберте, ти надзвичайно непопулярний політик у Києві, тож приїжджай до Києва, завітай до мене”. Я ж не настільки самогубець», – заявив він.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан попереджав, що Угорщина продовжить блокувати рішення Європейський Союз на користь України, доки не отримає доступ до російської нафти.

👉 Також шостий президент України зазначив, що угорський політик думає про те, як відрощувати свій живіт, а не як нарощувати армію.