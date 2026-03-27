Фіктивний продаж зерна: викрито схему на понад 63 млн грн

В Україні правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на суму понад 63 млн грн. Серед підозрюваних — колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

🌾 Як діяла схема

За даними слідства, на початку 2026 року посадові особи одного з агропідприємств Київської області організували схему фіктивного продажу кукурудзи.

Організатором називають екснардепа та колишнього міністра агропромислового розвитку України. До реалізації схеми також були залучені директор підприємства та його технічний керівник. Фігуранти уклали договір на постачання 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року.

📄 Підроблені документи

Щоб створити видимість законності, покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти приймання-передачі. Згідно з цими документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця у Київській області.

Втім, перевірка через державні реєстри та із залученням профільних спеціалістів показала, що на момент підписання угоди продукція на складі фактично була відсутня.

Слідство також встановило, що підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тисяч тонн продукції. Це більш ніж удвічі перевищує реальну технічну потужність елеватора, яка становить близько 60 тисяч тонн.

Під час безпосередньої перевірки елеватора факт відсутності заявленого зерна підтвердився.

💰 Збитки та обшуки

Експертиза встановила, що потерпілій стороні завдано збитків на суму 63,7 млн грн.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області — за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу. Під час слідчих дій вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та коло причетних осіб.

