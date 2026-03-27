У Києві провели обшуки в Університеті культури

Фото: Служба безпеки України / 27.03.2026

Правоохоронці викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів у Київському університеті культури. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в п’ятницю, 27 березня.

За даними слідства, службові особи навчального закладу діяли у змові з посадовцями Міністерства освіти і науки (МОН) України. Вони організували схему незаконного заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на підготовку кадрів у закладах вищої освіти.

💰 Як працювала схема

Йдеться про фінансування за державною бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».

Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми університет отримав близько 760 млн грн.

Підставою для визначення обсягів фінансування були надані офіційні дані про кількість студентів, наукових здобувачів і штат працівників.

Слідство вважає, що до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту здобувачів освіти та науково-педагогічного персоналу. Це дозволяло безпідставно збільшувати обсяги державного фінансування.

⚠️ Додаткові підозри

Також перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у державній програмі. За попередніми оцінками, унаслідок таких дій державі завдано збитків в особливо великих розмірах.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також у приміщеннях Київського університету культури. Було вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

📌 Що відомо про фігурантів

У соціальних мережах з’явилася інформація про нібито затримання колишнього ректора університету – Поплавського. Водночас джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться саме про ексочільника закладу, однак зазначили, що на цей момент про його затримання не повідомлялося.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливого злочину та повне коло причетних осіб.

  • Раніше на Запоріжжі викрили депутатку, яку підозрюють у спробі отримати мільйонну компенсацію за підробленими документами.
  • СБУ провела слідчі дії в офісі столичного адвоката, які завершилися несподіваною знахідкою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід – WP

ПОДІЇ

рф просить США відновити видачу віз на своїй території

ПОЛІТИКА

Майже 150 зіткнень на фронті сталось за добу – Генштаб

ВІЙНА

Армія рф випустила майже 5000 дронів та здійснила 176 штурмів за добу – Генштаб

ВІЙНА

Фіктивний продаж зерна: викрито схему на понад 63 млн грн

ВАЖЛИВО

ЗСУ відбили масштабний наступ рф на Лиманському напрямку

ВАЖЛИВО

Грошову підтримку отримали ще 53 мешканці Рубіжанської громади

ЛУГАНЩИНА

За добу 26 березня на фронті сталось 150 боїв, ворог випустив понад 9000 дронів – Генштаб

ВІЙНА

Чи варто міняти чавунну ванну на гідромасажний бокс?

СУСПІЛЬСТВО

США можуть завершити військову кампанію проти Ірану — Трамп

ВАЖЛИВО

Селін Діон готує повернення на сцену з концертами в Парижі

СУСПІЛЬСТВО

Північна Корея відправляє за гроші в рабство своїх громадян на росію

СУСПІЛЬСТВО

Лише сім суден пройшли Ормузькою протокою за два дні

ПОЛІТИКА

Саудівська Аравія закликає США посилити тиск на Іран — NYT

ПОЛІТИКА

Орбан вимагає від Зеленського «відкликати агентів» з Угорщини

ПОЛІТИКА
