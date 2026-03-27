У Києві провели обшуки в Університеті культури

Правоохоронці викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів у Київському університеті культури. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в п’ятницю, 27 березня.

За даними слідства, службові особи навчального закладу діяли у змові з посадовцями Міністерства освіти і науки (МОН) України. Вони організували схему незаконного заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на підготовку кадрів у закладах вищої освіти.

💰 Як працювала схема

Йдеться про фінансування за державною бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».

Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми університет отримав близько 760 млн грн.

Підставою для визначення обсягів фінансування були надані офіційні дані про кількість студентів, наукових здобувачів і штат працівників.

Слідство вважає, що до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту здобувачів освіти та науково-педагогічного персоналу. Це дозволяло безпідставно збільшувати обсяги державного фінансування.

⚠️ Додаткові підозри

Також перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у державній програмі. За попередніми оцінками, унаслідок таких дій державі завдано збитків в особливо великих розмірах.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також у приміщеннях Київського університету культури. Було вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

📌 Що відомо про фігурантів

У соціальних мережах з’явилася інформація про нібито затримання колишнього ректора університету – Поплавського. Водночас джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться саме про ексочільника закладу, однак зазначили, що на цей момент про його затримання не повідомлялося.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливого злочину та повне коло причетних осіб.

1 з 8