Субота, 25 Жовтня, 2025
Двоє загиблих і десятеро поранених: наслідки нічної атаки на Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Унаслідок нічної ракетної атаки на Київ загинули дві людини, ще десятеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

📢 «Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою росія цієї ночі вбила двох киян», – йдеться у повідомленні.

Поліція уточнила, що близько 04:00 ранку ворог знову атакував столицю, спрямовуючи балістичні ракети по житлових районах. Під ударом опинилися Дніпровський, Деснянський і Дарницький райони Києва.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого чоловіка, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів у Деснянському районі. Крім того, постраждали десятеро людей, серед них — працівник поліції, який перебував на чергуванні неподалік місця вибуху.

☝️ Унаслідок вибухів руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, магазини, а також кілька автомобілів, припаркованих поруч. На місцях подій працюють пожежно-рятувальні підрозділи, поліцейські та медики, які продовжують ліквідувати наслідки атаки.

Правоохоронці повідомили, що триває документування злочину російської армії проти мирного населення столиці.

📢 «Вночі 25 жовтня ворог здійснив чергову балістичну атаку по столиці. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях», — повідомили рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, близько четвертої ранку російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. Раніше повідомлялося про дев’ятьох постраждалих, однак кількість травмованих згодом зросла.

Це вже не перша атака на Київ балістичними ракетами за останній місяць, і, за даними військових, ворог продовжує застосовувати усі види засобів ураження, що становлять серйозну загрозу для мирного населення столиці.

👉 Також раніше було повідомлено, що окупаційні російські війська вперше застосували керовані авіабомби (КАБ) по території Одеської області.

