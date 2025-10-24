росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

Окупаційні російські війська вперше застосували керовані авіабомби (КАБ) по території Одеської області. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України та Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 24 жовтня.

📢 «КАБ курсом на Південне/Чорноморське», — повідомили військові, після чого в регіоні пролунали вибухи.

У пресслужбі ОДА підтвердили, що під час цієї повітряної атаки окупанти вперше застосували керовані авіабомби проти цивільної інфраструктури області.

☝️ У відомстві наголосили, що це становить нову серйозну загрозу для Одещини, оскільки такі удари несуть колосальну небезпеку для людей та можуть спричинити значні руйнування.

Раніше повідомлялося, що вперше російські авіабомби впали на Полтавщині — цю інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

У розвідці зазначили, що росія налагоджує серійне виробництво КАБів із дальністю до 200 км. Під час останніх випробувань ці боєприпаси досягли дальності 193 км.

Так, за інформацією Повітряного командування «Південь», вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34.

Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.

