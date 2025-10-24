П’ятниця, 24 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

Денис Молотов
Денис Молотов
росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

Окупаційні російські війська вперше застосували керовані авіабомби (КАБ) по території Одеської області. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України та Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 24 жовтня.

📢 «КАБ курсом на Південне/Чорноморське», — повідомили військові, після чого в регіоні пролунали вибухи.

У пресслужбі ОДА підтвердили, що під час цієї повітряної атаки окупанти вперше застосували керовані авіабомби проти цивільної інфраструктури області.

☝️ У відомстві наголосили, що це становить нову серйозну загрозу для Одещини, оскільки такі удари несуть колосальну небезпеку для людей та можуть спричинити значні руйнування.

Раніше повідомлялося, що вперше російські авіабомби впали на Полтавщині — цю інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

У розвідці зазначили, що росія налагоджує серійне виробництво КАБів із дальністю до 200 км. Під час останніх випробувань ці боєприпаси досягли дальності 193 км.

Так, за інформацією Повітряного командування «Південь», вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34.

Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.

росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

👉 Також нагадаємо, що у ніч на вівторок російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Краматорську росіяни вбили журналістів телеканалу Freedom

ВІЙНА

Дрон рф ударив по дитячому садку в Харкові: є загиблий і поранені

ВАЖЛИВО

Репатрійовано тіла 1000 українських Захисників — КШППВ

ВАЖЛИВО

Фейк: Кая Каллас заявила, що Будапешт слід зробити непридатним до приїзду Путіна

СТОПФЕЙК

Зеленський: мир можливий лише за умови тиску на кремль, а не лише розмов

ВАЖЛИВО

Донбас потрібен путіну, щоб показати, що він виграв війну – Зеленський

ПОДІЇ

російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

ПОДІЇ

Тетяну Бережну призначено віцепрем’єр-міністром з гуманітарної політики — міністром культури України

ВЛАДА

Зеленський прибув до Великої Британії та провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

росіяни атакували АЗС у Сумах ударним дроном: є поранені

ВІЙНА

Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними

ВАЖЛИВО

Президент Франції назвав пограбування Лувру викликом суспільству

ПОДІЇ

Фейк: Росія ніколи не порушувала правил олімпійського перемир’я

СТОПФЕЙК

128 бойових зіткнень на фронті: авіація та артилерія знищили сім районів скупчення ворога

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"