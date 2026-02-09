Омбудсмен: кількість скарг на ТЦК зросла у сотні разів

Упродовж 2025 року Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав 6 127 звернень щодо ймовірних порушень прав громадян під час проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, передає Укрінформ.

📢 «Якщо порівняти початок повномасштабної агресії рф і сьогодення, то кількість скарг на ТЦК та СП зросла у 333 рази. Я бачу, що кожного року ця цифра фактично подвоюється або потроюється. Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, яка свідчить про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути», — заявив Лубінець.

☝️ Омбудсмен навів детальну статистику звернень громадян:

2022 рік — 18 звернень;

— 18 звернень; 2023 рік — 514 звернень;

— 514 звернень; 2024 рік — 3 312 звернень;

— 3 312 звернень; 2025 рік — 6 127 звернень.

За словами Лубінця, найпоширеніші скарги на ТЦК стосуються:

незаконного обмеження свободи пересування під час затримання;

примусового доправлення військовозобов’язаних до ТЦК та СП;

формального або поверхневого проведення медичних оглядів ВЛК;

порушень під час розгляду питань надання відстрочки від призову;

незаконного утримання осіб у приміщеннях ТЦК та СП до моменту відправлення у військові частини.

📢 «Окремо хочу зазначити, що в нас є непоодинокі випадки незаконного вилучення приватних речей, зокрема мобільних телефонів, працівниками ТЦК та СП», — наголосив омбудсмен.

⚖️ За матеріалами Офісу уповноваженого у 2025 році органи досудового розслідування внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 34 відомості щодо дій посадових осіб ТЦК та СП, які мають ознаки кримінальних правопорушень. Також було відкрито не менше 60 дисциплінарних проваджень.

📢 «Я дуже часто спілкуюся з командувачами військових частин, які прямо на передовій, які воюють. Я скажу відверто, коли я задаю питання “Яке ваше відношення до нинішніх процесів мобілізації” — ЖОДЕН не сказав, що вони підтримують. Навпаки вони запитують, чого добиваємося такими методами. Їм треба вмотивовані та підготовані бійці», — сказав Лубінець.

📊 Водночас Лубінець відзначив і позитивні приклади. За його словами, Хмельницька область наразі є найкращим регіоном за якістю організації мобілізаційних процесів. Омбудсмен запропонував налагодити співпрацю між обласними ТЦК для поширення успішного досвіду.

📢 «Був період, коли в негативному ключі лідирував Тернопільський регіон. Як з’ясувалося, там запустили пілотний проєкт, де мобілізацією займалися безпосередньо діючі військові частин, а не працівники ТЦК», — пояснив він.

Уповноважений з прав людини також розповів й про випадки фізичного насильства над громадянами та смертей унаслідок дій співробітників ТЦК.

📢 «На жаль, у нас є випадки, коли громадян України піддають фізичному насиллю, внаслідок якого вони вмирають. В нас є зафіксовані випадки. Останній випадок Дніпро. Перед цим випадок, який я тримаю на контролі – молода людина була затримана співробітниками ТЦК, сказав, що прямує в ТЦК. На наступний день ні родина, ні адвокат не змогли отримати доступ до людини. Натомість родина отримала дзвінок з лікарні, була проведена трепанація черепа. І людина померла. Ця ситуація в Києві сталась».

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях пасажир автомобіля відмовився надати документи для перевірки та поранив військовослужбовця ТЦК, після чого той застосував травматичну зброю.