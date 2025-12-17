Середа, 17 Грудня, 2025
Дружина Шабуніна заявила, що його інтимні фото лише для неї

Денис Молотов
Дружина голови правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна Олена Шабуніна прокоментувала появу інтимних фотографій її чоловіка у телеграм-каналах, заявивши, що ці знімки були адресовані виключно їй. Про це вона написала у своєму Facebook.

📢 «Адресатом цих (та інших) фото мого чоловіка була і гордо залишаюсь я. А не пів країни…» — наголосила Олена Шабуніна.

Вона пояснила, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну разом із дітьми була змушена виїхати за кордон. Подружжя намагалося підтримувати близькість на відстані всіма доступними способами.

📢 «З початком повномасштабного вторгнення ми з дітьми виїхали за кордон. Ми з чоловіком намагались підтримувати близькість будь-якими доступними нам способами. Так само в періоди, коли він по службі на Сході», — написала вона.

☝️ Як «дружина та психотерапевтка» Олена Шабуніна зазначила, що збереження стосунків на відстані є складним, але можливим, якщо партнери свідомо працюють над цим.

📢 «Інтимність в парі для того й інтимність, щоб бути для двох. І ми її розвиваємо та підтримуємо в той спосіб, що нам наразі доступний», — пояснила вона.

За її словами, подружжя активно використовує різні форми комунікації — відверті фотографії, відеодзвінки, голосові повідомлення, флірт, розмови, а за потреби звертається і до сімейного психолога.

📢 «Ми як пара використовували й будемо використовувати для себе всі ідеї й способи, що нам наразі доступні», — додала Шабуніна.

У коментарях до допису вона також повідомила, що вони разом понад 17 років. А ситуацію з публікацією світлин прокоментувала з іронією, пожартувавши, що «вчасно повернулась в форму. І, якщо, наступними вивалять мої фото — то хоч не стидно буде сусідам в очі глянуть».

Нагадаємо, увечері 16 грудня Віталій Шабунін заявив, що його інтимні фотографії були оприлюднені після обшуку, під час якого правоохоронці вилучили його телефон. Активіст звинуватив у цьому Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора.

Публікацію інтимних фото Шабуніна засудили кілька народних депутатів. Зокрема, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав до розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

☝️ Раніше, 11 липня, ДБР повідомило Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Сам він заявляв, що обшуки відбувалися з порушеннями. А також звинуватив шостого президента України Володимира Зеленського у «впевнених кроках у бік корупційного авторитаризму».

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поскаржився, що журнал Time помістив на обкладинку його «найгіршу в історії фотографію».

