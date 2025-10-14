Вівторок, 14 Жовтня, 2025
Трамп обурився через «найгіршу в історії фотографію» на обкладинці журналу Time

Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп поскаржився, що журнал Time помістив на обкладинку його «найгіршу в історії фотографію». Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Журнал Time представив новий номер із фотографією Трампа на обкладинці. На ній також розміщено заголовки трьох статей, присвячених спробам врегулювати війну у секторі Гази:

  • «Його тріумф»;
  • «Лідер, якого потребував Ізраїль»;
  • «Як Газа зцілюється».

Трамп обурився через «найгіршу в історії фотографію» на обкладинці журналу Time📢 «Живі ізраїльські заручники, утримувані в Газі, були звільнені в межах першого етапу мирного плану Дональда Трампа, паралельно зі звільненням палестинських в’язнів. Угода може стати визначальним досягненням другого терміну Трампа та може ознаменувати стратегічний поворотний момент для Близького Сходу», – йдеться у дописі Time у соцмережі X.

☝️У відповідь Трамп різко розкритикував редакцію Time за вибір світлини:

📢 «Журнал Time написав про мене досить непогану статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію. Вони “прибрали” моє волосся, а потім зʼявилося щось, що виглядало як корона, що плаває, але надзвичайно маленька. Дуже дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і її варто відкликати. Що вони роблять і чому?» – написав президент США.

📌Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден раніше похвалив Дональда Трампа за його зусилля, спрямовані на припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у секторі Гази.

👉 Раніше у понеділок, 13 жовтня, президенти Єгипту, Туреччини, США та емір Катару підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази.

