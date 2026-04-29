Дрони ВМС ЗСУ атакували танкер MARQUISE поблизу Туапсе

Сили оборони України продовжують операції з демілітаризації Чорного моря та припинення незаконних економічних схем агресора. Сьогодні вранці підрозділ Військово-Морських Сил ЗСУ здійснив результативний удар по танкеру «MARQUISE». Операція була проведена за допомогою двох морських безпілотних експериментальних катерів (МБЕК) камікадзе у глибокому тилу ворога. Про це у середу, 29 квітня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Ураження відбулося в районі, що знаходиться за 210 км на південний схід від російського міста Туапсе. На момент атаки танкер «MARQUISE» (прапор Камеруну, вантажомісткість понад 37 тис. тонн) перебував у дрейфі без вантажу.

☝️ Важливі обставини атаки:

Вимкнений AIS: Судно пересувалося з вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (AIS), що є характерним для «тіньового флоту» рф.

Ймовірна мета: Судно очікувало завантаження нафтопродуктами у відкритому морі з іншого танкера.

Місце влучання: МБЕК-камікадзе поцілили у кормову частину судна, завдавши пошкоджень гвинто-рульовій групі та машинному відділенню.

Танкер «MARQUISE» є системним порушником міжнародного права. Судно офіційно перебуває під санкціями України, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади та Нової Зеландії.

Країна-агресор російська федерація використовувала цей танкер для незаконного транспортування нафтопродуктів, обходячи міжнародні санкційні обмеження та фінансуючи збройну агресію проти України.

Наслідки

Наразі ступінь пошкоджень судна після удару по танкеру «MARQUISE» уточнюється, проте виведення з ладу гвинто-рульової системи фактично позбавляє корабель ходу на тривалий час.

📢 «Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення агресії рф», — наголосили у ЗСУ, додавши традиційне «Далі буде!».

Також нагадаємо, що традиційні масштаби святкування «дня перемоги» на росії зазнали радикальних скорочень. Цього року парад 9 травня в москві вперше за тривалий час відбудеться без участі військової техніки