Айдарська СВА: фінансова підтримка Героїв та цивільних

Айдарська селищна військова адміністрація (СВА) продовжує реалізацію заходів із посилення соціального захисту своїх мешканців. Протягом 2026 року на ці цілі було спрямовано 1 215 000 гривень. Ключовим пріоритетом бюджетних виплат залишається комплексна підтримка Героїв, які боронять Україну, а також допомога вразливим категоріям населення в умовах війни. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у середу, 29 квітня.

Найбільша частка виділених коштів була розподілена між військовослужбовцями громади для вирішення їхніх нагальних потреб.

📊 Розподіл фінансової допомоги серед військових:

940 тисяч гривень — виплачено 94 Захисникам та Захисницям для розв’язання першочергових соціально-побутових питань.

105 тисяч гривень — отримали семеро військовослужбовців, які перебувають безпосередньо на лінії фронту.

30 тисяч гривень — спрямовано трьом учасникам бойових дій, що отримали інвалідність через поранення або захворювання, пов'язані з війною.

Програма соціального захисту також охоплює сім’ї полеглих воїнів та мешканців, які опинилися у важких життєвих обставинах.

100 тисяч гривень отримали дві родини загиблих Героїв у якості матеріальної допомоги.

Підтримку надано 5 дітям та одному дорослому з інвалідністю.

Допомогу на хірургічне лікування та реабілітацію отримали дві внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Як отримати допомогу?

Айдарська селищна військова адміністрація закликає мешканців громади, які потребують консультацій щодо виплат, звертатися за роз’ясненнями.

📞 Контактний номер для довідок:

099 328 01 55

Системна підтримка Героїв та цивільних мешканців Айдарської громади залишається незмінним пріоритетом СВА, що дозволяє забезпечити необхідний рівень соціальної стабільності для переселенців та Захисників.

