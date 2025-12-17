Дрони рф пошкодили два будинки на Київщині – ОВА

У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено два житлові будинки. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник у Telegram у середу, 17 грудня.

За його словами, постраждалих немає, а влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У регіоні під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони, зафіксовано збиті ворожі цілі.

У Вишгородському районі у двох двоповерхових житлових будинках вибито скління. Мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надана вся необхідна допомога.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 17 грудня росія атакувала Україну 69 ударними дронами. Силами ППО збито або подавлено 37 БпЛА, водночас зафіксовано влучання 29 безпілотників на 12 локаціях.

👉 Також окупаційні російські війська атакували автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Дружківка Краматорського району Донецької області. Внаслідок удару поранення дістали четверо співробітників ДСНС.