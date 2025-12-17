Середа, 17 Грудня, 2025
FPV-дрон рф вдарив по авто ДСНС у Дружківці

Денис Молотов
FPV-дрон рф вдарив по авто ДСНС у Дружківці

Окупаційні російські війська атакували автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Дружківка Краматорського району Донецької області. Внаслідок удару поранення дістали четверо співробітників ДСНС. Про це у середу, 17 грудня, повідомила пресслужба відомства.

📢 «У Дружківці російські війська атакували FPV-дроном рятувальників, коли вони прямували на виклик про пожежу. Внаслідок влучання в автоцистерну поранені четверо співробітників ДСНС. Їх евакуювали до лікарні. Також пошкоджено пожежний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що російська армія систематично й цілеспрямовано завдає ударів по рятувальниках, які щодня працюють під обстрілами, допомагають цивільному населенню та ліквідовують наслідки атак.

☝️ Нагадаємо, наприкінці листопада у Миколаївці Краматорського району російський безпілотник пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини, що стало черговим прикладом ударів по екстрених службах на Донеччині.

👉 Також окупаційні російські війська у четвер, 11 вересня, атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу.

