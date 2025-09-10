Уламки ракети та дронів: у Польщі розслідують наслідки атаки рф

У середу, 10 вересня, влада Польщі повідомила про виявлення поки що семи дронів і уламків ракети, що порушили повітряний простір країни після масштабної атаки рф. Про це сказала речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька на брифінгу, її слова наводить The Guardian.

За словами Галецької, уламки ракети наразі класифікують як «невідомого походження», оскільки не виключено, що йдеться про ракету протиповітряної оборони.

📢 «П’ять дронів та уламки невідомого об’єкта були виявлені в різних місцях Люблінського воєводства, яке межує з Білоруссю та Україною. Ще два дрони зафіксовані в центральній і північній частинах Польщі», – повідомила представниця МВС.

Один із безпілотників знайшли у полі в Мнішкові Лодзинського воєводства, приблизно за 250 кілометрів від білоруського кордону. Інший – неподалік північного міста Ельблонг.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський зазначив, що кілька дронів, помічених уночі, схожі на російські безпілотники-приманки Гербера. Цю інформацію наразі перевіряють.

Тим часом у польських медіа з’явилися перші фото безпілотника, який упав на полі за 300 кілометрів від українського кордону. Знімки російського дрона Гербера опублікувала у Facebook спільнота Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki.

📢 «Я підтверджую, що дрон був знайдений. На місці вже працюють служби, тому я не можу надати більш детальну інформацію», – сказав RMF24 староста Опочненського району Марцін Барановський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що загалом було зафіксовано 19 випадків порушення польського повітряного простору. За його словами, чотири дрони найімовірніше були знищені.

У ніч проти 10 вересня росія запустила по Україні велику кількість повітряних цілей – 415 дронів і 42 ракети. Частина «шахедів» порушила повітряний простір Польщі, де їх знищили авіація та підрозділи ППО.

Інцидент із дронами у Польщі став одним із найбільш резонансних випадків останніх місяців, адже зафіксовані апарати проникли вглиб країни, що викликало особливе занепокоєння серед населення та влади. Служби продовжують обстеження місць падіння та уточнюють походження уламків ракети.

☝️ Також раніше стало відомо, що росія з липня готувала атаку дронами на Польщу, про що повідомляє Defense Express.