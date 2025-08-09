Субота, 9 Серпня, 2025
Дрон рф влучив у пасажирський автобус на Херсонщині, багато жертв

Денис Молотов
Уранці 9 серпня російські війська здійснили атаку з безпілотника по пасажирському автобусу, що рухався у передмісті Херсона. За попередніми даними, унаслідок удару загинули двоє чоловіків, а кількість поранених становить шістнадцять людей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

📢 «Попередньо, через цей терористичний удар загинули двоє чоловіків… Ще десятеро жителів області поранені, з них двоє дістали тяжкі травми. Усіх потерпілих госпіталізували, вони перебувають під наглядом наших медиків. Інформація уточнюється», – попередньо йшлось в повідомленні.

Дрон рф влучив у пасажирський автобус на Херсонщині, багато жертв⚠️ Пізніше голова Херсонської ОВА уточнив, що кількість поранених зросла до шістнадцяти, при цьому шістьох постраждалих доправили до лікарні для подальшого лікування та спостереження. Усі вони на момент атаки перебували всередині автобуса.

Херсонська обласна прокуратура поінформувала, що за фактом удару розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Слідчі та криміналісти працюють на місці інциденту, збираючи уламки дрона та інші докази для встановлення обставин атаки.

Події на Херсонщині стали частиною масштабних обстрілів, які російські війська здійснили протягом доби. Раніше того ж дня стало відомо про ще одну смертельну атаку БпЛА — цього разу у Запорізькому районі. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, що рухався територією Біленьківської громади. Внаслідок удару загинули двоє людей, які перебували в салоні машини.

Не оминули удари дронами і Харківщину. Вночі російська армія атакувала місто Чугуїв. За попередніми даними, один із віддалених мікрорайонів міста зазнав пошкоджень. У результаті цієї атаки поранення отримали двоє цивільних мешканців.

Загалом остання хвиля російських атак вкотре продемонструвала, що цивільна інфраструктура та мирне населення залишаються під постійною загрозою. Більшість ударів, за даними місцевої влади та правоохоронців, були спрямовані саме на об’єкти, де перебували люди. Українські медики, рятувальники та слідчі продовжують працювати на місцях трагедій, щоб надати допомогу постраждалим та задокументувати воєнні злочини.

👉 Також нагадаємо, що з мікрорайону Корабел у тимчасово небезпечному Херсоні, станом на вечір 7 серпня, вдалося евакуювати 1226 людей. Серед них – 56 дітей та 129 громадян з обмеженою мобільністю.

