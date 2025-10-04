Субота, 4 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування у Газі

Денис Молотов
Денис Молотов
Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування у Газі

Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинське терористичне угруповання ХАМАС, виходячи з їхньої реакції на запропонований ним мирний план, демонструє готовність до встановлення стабільного миру. Звертаючись до Ізраїлю, американський лідер закликав негайно припинити бомбардування у секторі Гази. Це необхідно, щоб створити умови для безпечного та оперативного звільнення заручників.

📢 «Ми вже ведемо обговорення деталей, які потрібно врегулювати. Це стосується не лише Гази. Йдеться також про довгоочікуваний МИР на Близькому Сході», — наголосив Трамп у публікації на платформі Truth Social у суботу, 4 жовтня.

Він підкреслив, що ситуація в регіоні залишається надзвичайно небезпечною, проте переговорний процес уже розпочався.

На думку президента США, врегулювання конфлікту у Секторі Газа стане не лише локальним кроком, а й важливим етапом для досягнення стабільності на всьому Близькому Сході.

Нагадаємо, що 3 жовтня Дональд Трамп оприлюднив свій мирний план щодо Сектора Газа, який складається з 20 пунктів. У зверненні він зазначив, що ХАМАС має час до 18:00 5 жовтня (01:00 6 жовтня за Києвом) для відповіді.

Президент США попередив: у разі відмови бойовики зіткнуться з «катастрофічними наслідками».

У відповідь на його пропозицію угруповання ХАМАС висловило готовність звільнити всіх заручників, захоплених після 7 жовтня 2023 року. Як живих, так і загиблих. Крім того, бойовики заявили про намір передати управління Сектором Газа палестинському органу. Він повинен бути сформований на основі національного консенсусу та за підтримки арабських і мусульманських держав.

Позиція ХАМАС та заклик Дональда Трампа створюють передумови для можливих нових переговорів, які можуть визначити подальший розвиток ситуації не лише в Газі, а й у регіоні загалом.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Помічено ударний дрон рф з тепловізором, що прямував на Суми

ВІЙНА

Україна отримала від ЄС на 4 млрд євро за рахунок активів рф

ВАЖЛИВО

Бізнес Луганщини отримує нові стимули: пільги, гранти та програми підтримки

ЛУГАНЩИНА

Навроцький пропонує кримінальну відповідальність за згадки ОУН-УПА

ПОЛІТИКА

Пожежі після обстрілу пошкодили гектари лісів на Черкащині

ВІЙНА

У Лукашенка помітили маленький «орєшнік» путіна

ПОДІЇ

Ізраїль пообіцяв Катару більше його не бомбардувати

ПОЛІТИКА

На фронті сталося 89 боїв, понад третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

США відновлять жорсткі санкції проти Ірану – Рубіо

ПОЛІТИКА

Масована атака: ППО України відбила понад 600 цілей росії

ВІЙНА

15 дітей Широківської громади отримали літній відпочинок

ЛУГАНЩИНА

Над газовим родовищем Норвегії помітили безпілотник

ПОДІЇ

Трамп назвав медведєва тупим і пригрозив росії

ВАЖЛИВО

Мюнхенський аеропорт зупиняв роботу через невідомі БпЛА

ПОДІЇ

Грузинська влада не визнає перемогу проєвропейської партії в Молдові

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"