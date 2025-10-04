Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування у Газі

Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинське терористичне угруповання ХАМАС, виходячи з їхньої реакції на запропонований ним мирний план, демонструє готовність до встановлення стабільного миру. Звертаючись до Ізраїлю, американський лідер закликав негайно припинити бомбардування у секторі Гази. Це необхідно, щоб створити умови для безпечного та оперативного звільнення заручників.

📢 «Ми вже ведемо обговорення деталей, які потрібно врегулювати. Це стосується не лише Гази. Йдеться також про довгоочікуваний МИР на Близькому Сході», — наголосив Трамп у публікації на платформі Truth Social у суботу, 4 жовтня.

Він підкреслив, що ситуація в регіоні залишається надзвичайно небезпечною, проте переговорний процес уже розпочався.

На думку президента США, врегулювання конфлікту у Секторі Газа стане не лише локальним кроком, а й важливим етапом для досягнення стабільності на всьому Близькому Сході.

Нагадаємо, що 3 жовтня Дональд Трамп оприлюднив свій мирний план щодо Сектора Газа, який складається з 20 пунктів. У зверненні він зазначив, що ХАМАС має час до 18:00 5 жовтня (01:00 6 жовтня за Києвом) для відповіді.

Президент США попередив: у разі відмови бойовики зіткнуться з «катастрофічними наслідками».

У відповідь на його пропозицію угруповання ХАМАС висловило готовність звільнити всіх заручників, захоплених після 7 жовтня 2023 року. Як живих, так і загиблих. Крім того, бойовики заявили про намір передати управління Сектором Газа палестинському органу. Він повинен бути сформований на основі національного консенсусу та за підтримки арабських і мусульманських держав.

Позиція ХАМАС та заклик Дональда Трампа створюють передумови для можливих нових переговорів, які можуть визначити подальший розвиток ситуації не лише в Газі, а й у регіоні загалом.