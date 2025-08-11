Понеділок, 11 Серпня, 2025
ВАЖЛИВО

Дональд Трамп повідомив, що вирушає на росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Дональд Трамп повідомив, що вирушає на росію

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор владімір путін мали провести переговори цього тижня у штаті Аляска. Однак американський президент заявив, що планує відвідати …росію. Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 11 серпня. Відео із заявою трампа оприлюднили інформаційні Телеграм-канали та медіа.

☝️ Під час виступу, коментуючи свої наміри направити Нацгвардію до Вашингтона, щоб, за його словами, «навести порядок», Трамп несподівано згадав про плани зустрічі з главою кремля:

📢 «Знаєте, я їду до путіна. Я їду до росії в п’ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця», — заявив він.

Наразі залишається невідомим, чи мав глава Білого дому на увазі реальну зміну місця зустрічі, чи це була випадкова обмовка.

📌 Раніше Дональд Трамп повідомив, що переговори з путіним заплановані на 15 серпня в Алясці. Одним з варіантів, який обговорювався у контексті врегулювання війни в Україні, є «обмін територіями» України.

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна не збирається передавати свою землю росії. Але готова до «реальних рішень, які можуть дати мир».

👉 Також нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що ані Україна, ані росія не будуть повністю задоволені умовами можливого врегулювання війни.

