Дональд Трамп повідомив, що вирушає на росію

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор владімір путін мали провести переговори цього тижня у штаті Аляска. Однак американський президент заявив, що планує відвідати …росію. Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 11 серпня. Відео із заявою трампа оприлюднили інформаційні Телеграм-канали та медіа.

☝️ Під час виступу, коментуючи свої наміри направити Нацгвардію до Вашингтона, щоб, за його словами, «навести порядок», Трамп несподівано згадав про плани зустрічі з главою кремля:

📢 «Знаєте, я їду до путіна. Я їду до росії в п’ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця», — заявив він.

Наразі залишається невідомим, чи мав глава Білого дому на увазі реальну зміну місця зустрічі, чи це була випадкова обмовка.

📌 Раніше Дональд Трамп повідомив, що переговори з путіним заплановані на 15 серпня в Алясці. Одним з варіантів, який обговорювався у контексті врегулювання війни в Україні, є «обмін територіями» України.

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна не збирається передавати свою землю росії. Але готова до «реальних рішень, які можуть дати мир».

👉 Також нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що ані Україна, ані росія не будуть повністю задоволені умовами можливого врегулювання війни.