Данило Колесник заявив про незаконне затримання після конфлікту з ТЦК

24-річний футболіст «Колоса-2» Данило Колесник заявив про незаконне затримання після конфлікту зі співробітниками територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Футболіст та його адвокатка оприлюднили розширене відео інциденту та зробили публічні заяви щодо обставин події.

➡️ Позиція футболіста

У своєму Instagram Колесник стверджує, що втрутився, аби захистити чоловіка, щодо якого, на його переконання, застосовувалися неправомірні дії.

За словами гравця, на оприлюдненому відео зафіксовано, як представники ТЦК нібито навмисно здійснили наїзд автомобілем на громадянина та погрожували застосуванням вогнепальної зброї. Також він заявив, що перші тілесні ушкодження були завдані саме з боку представників центру комплектування.

📢 «У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувалися неправомірні дії. На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони у брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали завдавати тілесні ушкодження», – стверджує Колесник.

Колесник наголосив, що самостійно прибув до відділку поліції, надав відеоматеріали та пояснення, тому вважає своє затримання незаконним. Водночас футболіст підкреслив, що підтримує Збройні сили України, однак виступає проти застосування сили до беззбройних громадян.

📢 Колесник запевнив, що не може погодитися з тим, щоб «представники будь-якого органу прикривалися авторитетом фронту та використовували силу або погрозу застосування зброї проти беззбройних громадян».

➡️ Заяви адвокатки

Адвокатка гравця Станіслава Ковальська повідомила про нанесення її клієнту тілесних ушкоджень працівниками ТЦК та опублікувала у Facebook фото футболіста із синцем під оком. За її словами, у Колесника також вилучили мобільний телефон.

➡️ Реакція клубу «Колос»

Після розголосу футбольний клуб Колос оголосив про відсторонення гравця «Колоса-2» від тренувального процесу. Також у клубі анонсували його звільнення з команди.

➡️ Позиція ТЦК

Київський обласний ТЦК заявив, що футболіст, нібито вважаючи себе таким, що не досяг призовного віку, дозволив собі застосувати силу до військовослужбовця центру комплектування.

📢 «Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК», – йдеться в повідомленні.

✅ Підтримка від ексгравців «Динамо»

Публічно на захист Колесника виступили колишні футболісти київського «Динамо» — Артем Мілевський та Олександр Алієв. У своїх Stories вони заявили, що гравець заступився за свого сусіда — батька трьох дітей.

⚠️ Затримання та можливе оголошення підозри

Вранці 18 лютого поліція Київської області повідомила про затримання Колесника та оприлюднила його фото в наручниках.

Речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко у коментарі ЗМІ зазначила, що футболісту готують оголошення підозри в умисному завданні побоїв.

Раніше телеграм-канал Ukraine Context повідомляв, що Колесник опублікував у Stories відео, де він завдає удару співробітнику ТЦК, після чого закрив свою сторінку.

Також у Telegram з’явилася інформація, що футболісту нібито запропонували пройти службу в ТЦК, щоб «на особистому прикладі показати, як краще проводити мобілізацію». Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Інцидент довкола гравця «Колоса-2» викликав широкий суспільний резонанс. Слідчі дії тривають, а правову оцінку події нададуть правоохоронні органи в межах провадження.

👇Нагадаємо:

Народний депутат України Олексій гончаренко на своєму Телеграм-каналі повідомив про черговий резонансний інцидент з працівниками ТЦК та СП:

📢 «До речі, як Данило побив російського футболіста у 2023-му році — так написали всі. Як зараз захистив звичайного чоловіка — так сидимо, мовчимо, думаємо. Соромно», – заявив Олексій Гончаренко.

👉 Також раніше стало відомо, що у Волинській області правоохоронці затримали групу військовослужбовців одного з районних Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які, за даними слідства, за гроші допомагали чоловікам мобілізаційного віку вирішувати питання, пов’язані з мобілізацією.