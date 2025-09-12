Данія виділила 375 млн євро на трирічну програму підтримки України

Данія офіційно оголосила про старт нового системного інтеграційного проєкту — Ukraine Transition Program. Програма розрахована на три роки та має бюджет у 375 млн євро. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з главою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві.
☝️ За словами Сибіги, програма охоплює три ключові напрями:
- підтримка стійкості та раннє відновлення,
- енергетична безпека та перехід на зелену енергетику,
- розвиток інституцій.
📢 «Це системний інтеграційний проєкт для України на три роки з бюджетом у 375 млн євро. Три ключові напрями: підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток інституцій», – зазначив міністр.
Расмуссен: найбільший проєкт данської допомоги Україні
Міністр закордонних справ Данії наголосив, що Ukraine Transition Program є наймасштабнішою контрактною ініціативою в історії данської допомоги розвитку.
📢 «Бюджет становить 375 млн євро. Концепція цієї програми є дуже чіткою: підвищити стійкість України та її здатність задовольняти нагальні базові потреби свого населення, підтримати перехід до екологічної економіки та поліпшити рамкові умови для розвитку приватного сектору, а також сприяти демократичним та інституційним реформам, необхідним для вступу до ЄС, що є одним із пріоритетів данського головування», – заявив він.
Данія — лідер серед партнерів України
Андрій Сибіга підкреслив, що Данія посідає перше місце у світі за рівнем допомоги Україні пропорційно до ВВП — 2,9%. З близько 10 млрд євро допомоги приблизно 9 млрд спрямовані саме на військову підтримку.
До прикладів данського лідерства він відніс:
- запуск “данської моделі”,
- перше спільне виробництво української зброї в Європі,
- гарантії інвестицій від Данського експортно-інвестиційного фонду (EIFO),
- патронат і підтримку Миколаївщини,
- прихисток українських громадян у Данії.
📢 «”Данська модель”, перше спільне виробництво української зброї в Європі, гарантії інвестицій від Данського експортно-інвестиційного фонду (EIFO), патронат і всебічна підтримка Миколаївщини, прихисток наших людей у Данії це все приклади данського лідерства», – зазначив глава МЗС.
☝️ Міністр наголосив, що “данська модель” стала прикладом для інших партнерів, які активно інвестують в український оборонно-промисловий комплекс. Ця модель отримала закріплення у Гаазькій декларації НАТО.
📌 Нагадаємо, що нині у Данії запускається перша лінія спільного виробництва дронів з Україною.