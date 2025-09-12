Субота, 13 Вересня, 2025
Данія виділила 375 млн євро на трирічну програму підтримки України

Денис Молотов
Денис Молотов
Данія виділила 375 млн євро на трирічну програму підтримки України

Данія офіційно оголосила про старт нового системного інтеграційного проєкту — Ukraine Transition Program. Програма розрахована на три роки та має бюджет у 375 млн євро. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з главою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві.

☝️ За словами Сибіги, програма охоплює три ключові напрями:

  • підтримка стійкості та раннє відновлення,
  • енергетична безпека та перехід на зелену енергетику,
  • розвиток інституцій.

📢 «Це системний інтеграційний проєкт для України на три роки з бюджетом у 375 млн євро. Три ключові напрями: підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток інституцій», – зазначив міністр.

Расмуссен: найбільший проєкт данської допомоги Україні

Міністр закордонних справ Данії наголосив, що Ukraine Transition Program є наймасштабнішою контрактною ініціативою в історії данської допомоги розвитку.

📢 «Бюджет становить 375 млн євро. Концепція цієї програми є дуже чіткою: підвищити стійкість України та її здатність задовольняти нагальні базові потреби свого населення, підтримати перехід до екологічної економіки та поліпшити рамкові умови для розвитку приватного сектору, а також сприяти демократичним та інституційним реформам, необхідним для вступу до ЄС, що є одним із пріоритетів данського головування», – заявив він.

Данія — лідер серед партнерів України

Андрій Сибіга підкреслив, що Данія посідає перше місце у світі за рівнем допомоги Україні пропорційно до ВВП — 2,9%. З близько 10 млрд євро допомоги приблизно 9 млрд спрямовані саме на військову підтримку.

До прикладів данського лідерства він відніс:

  • запуск “данської моделі”,
  • перше спільне виробництво української зброї в Європі,
  • гарантії інвестицій від Данського експортно-інвестиційного фонду (EIFO),
  • патронат і підтримку Миколаївщини,
  • прихисток українських громадян у Данії.

📢 «”Данська модель”, перше спільне виробництво української зброї в Європі, гарантії інвестицій від Данського експортно-інвестиційного фонду (EIFO), патронат і всебічна підтримка Миколаївщини, прихисток наших людей у Данії  це все приклади данського лідерства», – зазначив глава МЗС.

☝️ Міністр наголосив, що “данська модель” стала прикладом для інших партнерів, які активно інвестують в український оборонно-промисловий комплекс. Ця модель отримала закріплення у Гаазькій декларації НАТО.

📌 Нагадаємо, що нині у Данії запускається перша лінія спільного виробництва дронів з Україною.

