Данія першою підтримає виробництво українських ракет і БпЛА

Данія стане першою державою, яка долучиться до спільного з Україною виробництва далекобійних дронів і ракет за межами української території. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, що відбулася 25 червня, згідно з офіційною заявою пресслужби Офісу Президента.

📢 «Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України», — наголосив Зеленський.

☝️ За даними ОП, сторони приділили особливу увагу поглибленню оборонної співпраці між двома державами. Зокрема, розширенню виробництва озброєння як в Україні, так і в Данії. Також ішлося про розвиток данської моделі підтримки, яка, за словами президента, вже довела свою ефективність.

📌 Цього року Копенгаген виділяє 1,26 млрд євро для підтримки українського виробництва дронів дальнього радіуса дії. Окремий фокус зустрічі — нарощення допомоги Збройним силам України з урахуванням актуальних запитів оборонців.

Окремо Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили початок головування Данії в Раді ЄС з 1 липня. Шостий президент України підкреслив, що Київ повністю готовий до відкриття всіх переговорних кластерів щодо членства в ЄС і сподівається на лідерство Данії на цьому треку.

📢 «Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС», — сказав Зеленський.

У свою чергу, прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен запевнила, що Данія продовжить всебічну підтримку України та відзначила необхідність скоординованих дій, щоб досягти максимальних результатів у період головування в ЄС.

🔻 Напередодні стало відомо, що Данія першою долучилася до ініціативи Build with Ukraine. У Гаазі міністри оборони обох країн підписали документ про запуск спільного оборонного виробництва, в межах якого Данія вже виділила 500 млн крон (понад 67 млн євро) для запуску українських виробничих потужностей на своїй території.

☝️ Також раніше було повідомлено, що Норвегія інвестує 6,5 мільярда крон (еквівалент понад 550 мільйонів євро) в закупівлю безпілотників і пов’язаних з ними технологій для України.