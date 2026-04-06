Чинному нардепу оголосили підозру у незаконному збагаченні

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Оголошено підозру чинному народному депутату України IX скликання — його підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

📢 «За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України IX скликання. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2020–2021 роках депутат придбав активи, вартість яких на понад 12,7 млн грн перевищує його офіційні доходи.

📊 Йдеться про таке майно:

  • квартиру у центрі Києва площею 132,6 кв. м вартістю 5,632 млн грн;
  • ремонт і облаштування цієї квартири на суму 5,656 млн грн;
  • котедж і земельну ділянку в курортному селищі Коблевому загальною вартістю 1,694 млн грн.
Чинному нардепу оголосили підозру у незаконному збагаченні 01
Спеціалізована антикорупційна прокуратура / 06.04.2026
⚠️ Схема оформлення майна

Слідчі встановили, що активи були формально оформлені на знайомого депутата. Втім, за даними розслідування, з грудня 2021 року нардеп фактично проживав у столичній квартирі, особисто контролював проведення ремонтних робіт та оплачував їх готівкою.

📌 Хто фігурує у справі

За інформацією джерела Інтерфакс-Україна в антикорупційних органах, йдеться про народного обранця, Олександра Качного.

Він був обраний до парламенту від партії «Опозиційна платформа — За життя» та є членом Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо

  • Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок у справі судді Київського районного суду Одеси Людмили Салтан.
  • Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у сфері видобутку природного газу. За попередніми даними, державі завдано збитків на суму майже 300 млн грн.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Сирський заявив про звільнення понад 480 км² території України

ПОДІЇ

Країни ОПЕК+ погодили підвищення видобутку нафти

ЕКОНОМІКА

Лукашенко заявив про підготовку Білорусі до війни

ПОЛІТИКА

Зниклі діти на Рівненщині: знайдено тіло

СУСПІЛЬСТВО

Уламки БпЛА пошкодили багатоповерхівку на Полтавщині, є жертва

ВАЖЛИВО

У Нікополі росіяни вдарили дроном по автівці та вбили людину

ВІЙНА

За добу на лінії фронту сталось 149 боїв – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

«Агресія України проти Молдови», – три фейки про російську атаку на Дністровську ГЕС

СТОПФЕЙК

На Буковині відбулася зустріч керівництва Луганської ОВА з переселенцями

ЛУГАНЩИНА

Старобільська громада зберігає єдність через культуру

ЛУГАНЩИНА

В ЄС розбіжності через нафтопровід «Дружба» – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Міноборони пообіцяло зміни у системі мобілізації

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 132 бойові зіткнення, ворог запустив майже 6 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Експорт російської нафти обвалився через удари дронів, що паралізували порти Балтії – Bloomberg

ПОДІЇ

Ізраїль формує нові союзи проти Ірану — Нетаньягу

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

