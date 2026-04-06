Чинному нардепу оголосили підозру у незаконному збагаченні

Оголошено підозру чинному народному депутату України IX скликання — його підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За даними слідства, у 2020–2021 роках депутат придбав активи, вартість яких на понад 12,7 млн грн перевищує його офіційні доходи.

📊 Йдеться про таке майно:

квартиру у центрі Києва площею 132,6 кв. м вартістю 5,632 млн грн;

ремонт і облаштування цієї квартири на суму 5,656 млн грн;

котедж і земельну ділянку в курортному селищі Коблевому загальною вартістю 1,694 млн грн.

⚠️ Схема оформлення майна

Слідчі встановили, що активи були формально оформлені на знайомого депутата. Втім, за даними розслідування, з грудня 2021 року нардеп фактично проживав у столичній квартирі, особисто контролював проведення ремонтних робіт та оплачував їх готівкою.

📌 Хто фігурує у справі

За інформацією джерела Інтерфакс-Україна в антикорупційних органах, йдеться про народного обранця, Олександра Качного.

Він був обраний до парламенту від партії «Опозиційна платформа — За життя» та є членом Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

