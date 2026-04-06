Викрито корупційну схему в Укргазвидобуванні

Фото: Бюро економічної безпеки України (БЕБ) / 06.04.2026

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у сфері видобутку природного газу. За попередніми даними, державі завдано збитків на суму майже 300 млн грн. Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ), Офіс генерального прокурора (ОГП) України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) в понеділок, 6 квітня.

За даними слідства, організаторами оборудки були посадові особи «Укргазвидобування» разом з афілійованими з ними підприємцями.

📢 «Схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії. Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу», — зазначили у спецслужбі.

Слідчі встановили, що підконтрольні фігурантам приватні компанії закуповували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами.

Після цього ті ж товари реалізовували «Укргазвидобуванню» із націнкою, завищеною у два-три рази. Отриманий прибуток учасники схеми розподіляли між собою.

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили, що такі дії завдали державній компанії збитків на понад 295 млн грн.

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та колишній посадовиці «Укргазвидобування», яка відповідала за організацію тендерів.

Їм інкримінують правопорушення за статтею 191 Кримінальний кодекс України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх причетних до схеми осіб і притягнення їх до відповідальності.

Раніше в Україні також викрили масштабну зернову схему на сотні мільйонів гривень. До складу злочинної групи входили колишні топпосадовці Державної продовольчо-зернової корпорації України та представники іноземної компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Китай заробляє мільярди на перепродажі російського СПГ

ВАЖЛИВО

Атака дронів на Закарпаття: удар по інфраструктурі, є постраждалий

ВІЙНА

Трамп у зверненні до нації не оголосив про завершення війни з Іраном

ВАЖЛИВО

Окупанти здійснили 55 атак та активно тиснуть на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На окупованій Луганщині масове знеструмлення після атак

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 41 боєзіткнення, найінтенсивніше на Костянтинівському і Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На Черкащині дрон рф убив чотирьох людей

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 120 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,6 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

кремль маніпулює даними про Луганщину у намаганнях захопити Донецьку область – ISW

ПОДІЇ

Нічна атака дронами: рф запустила 286 БпЛА по Україні

ВАЖЛИВО

У Бучі за час окупації зафіксували 900 воєнних злочинів, ідентифіковані конкретні військові підрозділи рф – Генпрокурор

ПОДІЇ

Чому Україна зараз фактично не може отримати комплекси ПРО THAAD, про які говорив Зеленський

ПОДІЇ

На фронті за день відбулось 108 боїв, ворог найбільш атакує на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Макрон закликав Світ перестати залежати від США чи Китаю

ПОЛІТИКА

Як замовити товари на Амазон за низькими цінами

СУСПІЛЬСТВО
