Викрито корупційну схему в Укргазвидобуванні

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у сфері видобутку природного газу. За попередніми даними, державі завдано збитків на суму майже 300 млн грн. Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ), Офіс генерального прокурора (ОГП) України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) в понеділок, 6 квітня.

За даними слідства, організаторами оборудки були посадові особи «Укргазвидобування» разом з афілійованими з ними підприємцями.

📢 «Схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії. Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу», — зазначили у спецслужбі.

Слідчі встановили, що підконтрольні фігурантам приватні компанії закуповували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами.

Після цього ті ж товари реалізовували «Укргазвидобуванню» із націнкою, завищеною у два-три рази. Отриманий прибуток учасники схеми розподіляли між собою.

📊 Підтверджені збитки

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили, що такі дії завдали державній компанії збитків на понад 295 млн грн .

⚖️ Підозри та розслідування

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та колишній посадовиці «Укргазвидобування», яка відповідала за організацію тендерів.

Їм інкримінують правопорушення за статтею 191 Кримінальний кодекс України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх причетних до схеми осіб і притягнення їх до відповідальності.

1 з 3

Нагадаємо

