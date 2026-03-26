Було обрано нового голову ВАКС

Новим головою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) став Ігор Строгий. Відповідне рішення ухвалили збори суддів 25 березня 2026 року. Про це повідомила пресслужба суду.

ℹ️ Ігор Строгий є суддею ВАКС із моменту початку роботи суду у 2019 році. До цього, з 2012 року, він працював суддею Шаргородського районного суду Вінницької області.

Також судді обрали заступником голови ВАКС Дмитра Михайленка.

ℹ️ Михайленко є суддею Апеляційної палати ВАКС із 2019 року. До обрання він займався адвокатською діяльністю.

📊 Що відомо про зміну керівництва

Голову Вищого антикорупційного суду обирають строком на три роки. На цій посаді Ігор Строгий змінить Віру Михайленко, яку було обрано у 2023 році.

14 лютого 2026 року у неї завершився строк повноважень голови суду. Після цього адміністративні функції керівника ВАКС тимчасово виконував Олег Павлишин.

