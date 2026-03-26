Було обрано нового голову ВАКС

Фото: Ігор Строгий / facebook/strogiy.igor

Новим головою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) став Ігор Строгий. Відповідне рішення ухвалили збори суддів 25 березня 2026 року. Про це повідомила пресслужба суду.

📢 «Рішенням зборів суддів Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2026 року новим головою суду обрано Ігоря Строгого», — йдеться у повідомленні.

ℹ️ Ігор Строгий є суддею ВАКС із моменту початку роботи суду у 2019 році. До цього, з 2012 року, він працював суддею Шаргородського районного суду Вінницької області.

Також судді обрали заступником голови ВАКС Дмитра Михайленка.

ℹ️ Михайленко є суддею Апеляційної палати ВАКС із 2019 року. До обрання він займався адвокатською діяльністю.

📊 Що відомо про зміну керівництва

Голову Вищого антикорупційного суду обирають строком на три роки. На цій посаді Ігор Строгий змінить Віру Михайленко, яку було обрано у 2023 році.

14 лютого 2026 року у неї завершився строк повноважень голови суду. Після цього адміністративні функції керівника ВАКС тимчасово виконував Олег Павлишин.

👉 Також нагадаємо, що 24 липня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заявив про спробу втручання в діяльність одного зі своїх суддів.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

