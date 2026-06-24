Підсумки навчального року та старт оздоровлення дітей Луганщини

Луганщина успішно завершила навчальний рік та розгортає літню оздоровчу кампанію для дітей. Про це стало відомо під час чергового розширеного засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Луганській обласній державній адміністрації.

У важливому регіональному заході особисто взяв участь перший заступник голови облдержадміністрації Іван Бочко. Робота Координаційного центру була зосереджена на аналізі гуманітарних, освітніх та кадрових викликів, з якими стикаються релоковані громади Луганської області в різних регіонах України.

Засідання провела заступниця голови облдержадміністрації, керівниця Координаційного центру Катерина Безгинська. Також на зустрічі був присутній директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту Олексій Бльоскін.

Звіти військових адміністрацій та стійкість дистанційної освіти

Головною темою обговорення на зустрічі стали результати закінчення навчального року 2025-2026 та поточна робота Координаційних центрів області. Про реальні результати та виклики у своїх громадах безпосередньо доповіли голови та заступники Гірської МВА, Кремінської МВА, Лисичанської МВА, Попаснянської МВА, Рубіжанської МВА і Сіверськодонецької МВА.

Навчальний рік у закладах освіти Луганщини завершився в надскладних умовах воєнного стану та тривалої тимчасової окупації частини територій, проте регіональна система освіти продемонструвала високий рівень стійкості. Незважаючи на вимушену розпорошеність учасників освітнього процесу та серйозні безпекові виклики, заклади повністю забезпечили безперервність переважно дистанційного навчання, адаптували програми та надали необхідну підтримку школярам і педагогам.

Загалом освітні послуги надавали 78 закладів загальної середньої освіти, серед яких в очному форматі працював виключно Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Станом на початок червня в школах області здобували знання понад 16 тисяч учнів, у тому числі діти зі статусом ВПО, школярі на тимчасово окупованих територіях та молодь, яка вимушено перебуває за кордоном.

Комп’ютерне забезпечення шкіл та статистика випускних свідоцтв

Важливим фактором утримання високої якості дистанційних уроків стала своєчасна допомога міжнародних гуманітарних місій та профільного Міністерства.

Для підтримання належної якості освітнього процесу школи активно впроваджували сучасні дистанційні форми навчання, цифрові ресурси та онлайн-платформи, ефективно поєднуючи синхронний та асинхронний режими роботи. Критично важливою складовою успіху стало покращення матеріально-технічної бази. За сприяння Міністерства освіти і науки України та міжнародних партнерів заклади освіти отримали понад 7 тисяч сучасних девайсів для здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Належна організація процесу дозволила успішно завершити рік та видати документи про базову середню освіту понад 1,7 тис. дев’ятикласникам. А свідоцтва про повну загальну середню освіту — більше ніж 1,4 тис. випускникам одинадцятих класів. Водночас заклади професійної та фахової передвищої освіти області були стовідсотково забезпечені фінансовими ресурсами для здійснення дистанційної підготовки. Це дало змогу випустити сотні нових кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів.

Успіхи сіверськодончан та розгортання оздоровчого сезону

Окрему увагу під час тривалої наради урядовці та керівники територіальних громад приділили інтелектуальним перемогам учнів та планам на канікули.

Особливе місце в освітньому та гуманітарному просторі області посідає підтримка учнівської молоді Сіверськодонецької міської військової адміністрації. Школярі Сіверськодонецької громади цьогоріч продемонстрували вагомі інтелектуальні здобутки, ставши переможцями низки престижних всеукраїнських та міжнародних змагань. Зокрема, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

✔️ Окрім сприяння академічним та творчим успіхам, керівництво територіальних громад району зосередило зусилля на літньому відновленні дітей. У Сіверськодонецькому районі, де наразі налічується понад три тисячі дітей шкільного віку, розгорнуто масштабну оздоровчу кампанію. На це місцеві бюджети передбачили значне фінансування для закупівлі путівок та перевезень. Пріоритетним напрямом є відпочинок дітей, які потребують особливої уваги, ВПО та дітей військовослужбовців як в українських таборах й за кордоном.

Злагоджена координація засвідчує готовність освітньої та соціальної сфери Луганщини ефективно діяти в інтересах дітей та забезпечувати їхній гармонійний розвиток, навчання та рекреацію попри всі виклики війни.

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👉 Також нагадаємо, що Рубіжанська громада приймає документи на отримання грошової допомоги на фізичне та психологічне відновлення дитини.