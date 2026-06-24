У Криму уражено системи ППО та аеродроми окупантів

У тимчасово окупованому Криму уражено системи ППО та військові аеродроми. Про це повідомила СБУ в середу, 24 червня, розкривши деталі успішного комбінованого вогневого нальоту на військові об’єкти загарбників.

Спецслужба продовжує системно знищувати логістичний та оборонний потенціал ворожого угруповання на півострові. Нові удари суттєво послабили протиповітряну парасольку окупантів, яка прикривала стратегічно важливі логістичні вузли та авіаційні бази окупантів.

Вказано, що йдеться про засоби ППО у районі Керченської протоки, а також критичну інфраструктуру військових аеродромів Саки та Гвардійське.

Руйнування на аеродромі Саки та ліквідація техніки в Керчі

Бойова робота спецпризначенців дозволила завдати суттєвих матеріальних збитків авіаційному крилу окупаційних військ, яке тероризує Південь України.

За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі Саки уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки. Масштаби пошкоджень самих літаків наразі встановлюються розвідкою.

Крім того, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1. Це вже четвертий уражений Альфою СБУ такий комплекс у цьому конкретному районі за останній час.

📢 «російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів», – офіційно заявили в спецслужбі.

Знеструмлення Севастополя та ураження Балаклавської ТЕС

Паралельно з ліквідацією військових об’єктів на півострові зафіксовано масштабну кризу в енергетичній системі через нічні повітряні атаки.

Раніше в середу стало відомо, що Севастополь повністю залишився без світла внаслідок нічної масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру. Екстрені відключення паралізували рух електротранспорту та роботу промислових підприємств.

Головним об’єктом ураження стала Балаклавська ТЕС у Севастополі – одна з ключових електростанцій в Криму, що забезпечувала потреби військових баз. Нагадаємо, в ніч на 23 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ також завдали ударів по понад 60 ключових об’єктах на території Криму.