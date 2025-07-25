Суддя ВАКС заявив про тиск з боку правоохоронців

У четвер, 24 липня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заявив про спробу втручання в діяльність одного зі своїх суддів. Відповідне звернення суддя направив до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора.

За словами представника суду, ймовірне втручання походить від правоохоронних органів і полягає у здійсненні прихованого збору персональної інформації. Йдеться не лише про самого суддю, а й про осіб із його близького кола. Суддя припускає, що це спланований тиск на нього через ухвалені процесуальні рішення у справах, що набули широкого розголосу в суспільстві.

Звернення також містить відомості про паралельне інформаційне переслідування. Суддя зазначає, що проти нього ведеться кампанія через медіаресурси, яка має на меті дискредитувати як його особисто, так і його професійні дії.

У ВАКС наголосили: незалежність судової гілки влади є фундаментом справедливого правосуддя, особливо у справах, що стосуються корупційних злочинів. Будь-який тиск на суддів, незалежно від його форми — пряма загроза неупередженому розгляду справ.

Разом з тим, у суді не розголошують імені судді чи конкретного провадження, в межах якого ймовірно відбувається тиск.

Варто зауважити, що це не перший випадок занепокоєння з боку судової інституції щодо тиску чи спостереження. У травні 2025 року в одному з помешкань, що належить працівникам апарату ВАКС, виявили спеціалізоване обладнання для прихованого аудіо- та відеоспостереження.

До того ж у червні цього року судом було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 мільйонів гривень для колишнього віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова. Ця справа викликала значний суспільний резонанс.

Контекст і час звернення судді можуть вказувати на те, що поточний тиск пов’язаний саме з цією резонансною справою. Однак офіційних підтверджень цього наразі немає.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13533, що передбачає відновлення та посилення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).